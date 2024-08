F1: Ferrari irá trabalhar "dez vezes mais" para Hamilton, diz Lowe

Paddy Lowe já trabalhou duas vezes com Lewis Hamilton ao longo de sua carreira na Fórmula 1. A primeira aconteceu entre 2007 e 2012, na McLaren, quando ocupava o cargo de chefe de engenharia e depois como diretor técnico. Já a segunda, foi entre 2013 e 2016 na Mercedes.

No podcast de James Allen, o engenheiro analisou o futuro de Hamilton na Ferrari e como a equipe deve se comportar com a chegada do heptacampeão mundial.

"Não posso prever. Eu diria que ir para a Ferrari será muito motivador. Acho que todo mundo quer secretamente trabalhar para Ferrari em um momento ou outro de sua carreira".

"Mas, sim, acho que ele [Lewis] também vai impulsionar a equipe. Me lembro de quando Nigel Mansell voltou para a Williams em 1991, depois de deixar a Ferrari, da motivação que deu à equipe, porque você sabe que tem um piloto que pode fazer o trabalho se você der o carro a ele, não há dúvida sobre isso".

"E então funciona de outra maneira, que é você sentir que tem a responsabilidade de dar a ele esse carro e então as pessoas estão trabalhando dez vezes mais. Não quero dizer que as pessoas não estão trabalhando duro agora, mas você encontra aquele pequeno extra quando tem um campeão mundial no carro".

Ao ser questionado sobre o que Hamilton pode adicionar à Ferrari, Lowe acrescentou que todo o conhecimento e experiência de Lewis será importante para o avanço da escuderia.

"A razão pela qual recrutamos um piloto é que ele pode dirigir um carro muito rápido e especialmente sob pressão, e pode batalhar na corrida. Nunca nos preocuparemos se Lewis não tirará o máximo proveito do carro, questiono que se conseguiremos lhe dar o equipamento e se estará à altura".

Foto de: Sutton Images

"Lewis é um piloto incrivelmente talentoso, e não se trata apenas de velocidade. Acho que a estatística mais extraordinária vem da primeira temporada de Lewis [em 2007], onde subiu ao pódio nas primeiras nove corridas".

Lowe esteve no comando da Mercedes na temporada de 2016, quando administrou o confronto entre Hamilton e Nico Rosberg. O engenheiro chegou a ser questionado sobre a campanha e explicou:

"Eles tinham carros iguais, mas, na verdade, e não quero tirar isso do Nico, porque ele é um piloto incrivelmente bom... Ele lutou muito e acho que uma das coisas que ele sabia era que precisava conseguir todos os pontos que pudesse e foi isso que ele fez".

"Por outro lado, Lewis teve mais do que sua cota de azar em termos de falta de confiabilidade. Ele teve uma série de problemas, principalmente com o motor, e eles se combinaram; na verdade, a primeira falha resultou em outro problema. Então ele não teve muita sorte desse ponto de vista. Algumas lacunas foram deixadas aqui e ali, e não apenas no lado do motor".

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!