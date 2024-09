A Mercedes enfrentou uma queda enorme de desempenho após aplicar um novo assoalho durante o fim de semana em Spa-Francorchamps. A equipe chegou a voltar atrás na aplicação e estava estudando a possibilidade de testá-lo mais uma vez em pista. No entanto, parece que o piso será completamente abandonado pela equipe de Fórmula 1 e não deve mais voltará à ação.

Pouco antes das férias de agosto da F1, a Mercedes testou um novo assoalho na Bélgica, pensando em uma melhora para a atual temporada. Porém, os alemães não tiveram muita sorte com a nova configuração e viram seu carro caindo nas posições rapidamente.

Naquela etapa, eles decidiram trocar o assoalho pelo antigo, que garantiu a vitória de Lewis Hamilton após a desclassificação de George Russell, quando seu carro foi pesado abaixo do limite imposto pela FIA.

A Mercedes teve a chance de fazer experimentos consecutivos com o novo piso nos GPs da Holanda e da Itália, concluindo que ele era realmente melhor e, portanto, correu com ele.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

No entanto, depois de alguns desempenhos relativamente decepcionantes nessas corridas em comparação entre Hamilton e Russell antes da pausa de agosto, a Mercedes optou por não levar o carro para Baku no último fim de semana para avaliar o desempenho do W15 sem ele.

Querendo evitar novas flutuações no desempenho, a Mercedes então optou por manter o piso antigo para Singapura neste fim de semana. A decisão pode ter sido movida pela situação das peças de reposição e logística de corridas consecutivas.

E agora, como o trabalho na fábrica está concentrado em um novo assoalho atualizado que será lançado para o GP dos Estados Unidos, isso significa que o assoalho de Spa será deixado apenas na história, a menos que o projeto de Austin seja um fracasso total.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os problemas de equilíbrio que a equipe enfrentou recentemente com o W15 parecem ser comuns tanto ao assoalho antigo quanto ao novo. Falando sobre o que aconteceu em Baku, Wolff disse:

"Ainda sofremos com o mesmo desempenho de equilíbrio que temos com o novo assoalho. Portanto, em Singapura, ainda temos o mesmo. Precisamos correr com ele. Mas, de Austin em diante, provavelmente usaremos uma nova especificação".

Ao dar detalhes sobre o que as atualizações de Austin deve trazer ao carro, o diretor de engenharia da pista, Andrew Shovlin, disse que o passo será grande e importante para o nível de competição do atual carro.

"No momento, nosso foco principal é levar um pacote maior para Austin. Depois, vamos para as últimas seis corridas do ano e haverá coisas menores além disso. Mas certamente o que estamos buscando no momento é uma atualização maior do carro na corrida de Austin".

