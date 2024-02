F1: Haas revela primeiras imagens do carro da temporada 2024

As apresentações dos carros de 2024 da Fórmula 1 começaram oficialmente. Nesta sexta-feira, a Haas revelou as primeiras imagens do seu novo monoposto, com a sobriedade habitual que a equipe norte-americana adota nessas ocasiões.

Antes de descobrir o VF-24 em um ambiente mais propício à observação de perto, foram mostrados 'renders' no site, permitindo que a nova pintura do futuro carro fosse destacada.

Em comparação com o esquema de cores que a equipe americana utilizou em seu carro de 2023, a nova pintura não é uma mudança substancial, com a principal área de alteração sendo a parte superior do bico.

Agora é predominantemente preto em comparação com o branco do ano passado, o que faz com que o VF-24 pareça escuro de todos os ângulos em comparação com seu antecessor.

Haas VF-24 livery Photo by: Haas F1 Team

O VF-24 entrará na pista na próxima semana, no domingo, 11 de fevereiro, para um shakedown em Silverstone, no Reino Unido. Um segundo shakedown será realizado no Bahrein, dois dias antes do início dos testes da pré-temporada no circuito de Sakhir, programado para 21 a 23 de fevereiro.

A Haas está se preparando para disputar sua nona temporada na F1 e está se aproximando dela com uma grande mudança, anunciada no mês passado. Com Gunther Steiner fora da disputa, a equipe tentará se recuperar com Ayao Komatsu no comando. O time terminou em décimo e último lugar no campeonato de construtores em 2023, com apenas 12 pontos e apenas um resultado entre os 10 primeiros nos últimos 13 GPs disputados.

O chefe pode ter mudado, mas o modelo não. O Haas VF-24 baseia-se na colaboração técnica com a Ferrari para uma grande parte dos elementos que os regulamentos permitem que sejam compartilhados e dentro dos limites do que a Scuderia está disposta a fornecer ao seu parceiro. O fabricante italiano também continua sendo o fabricante do motor da Haas, que nunca conheceu uma unidade de potência diferente desde sua chegada em 2016.

A mesma estabilidade se aplica à formação de pilotos, que foi renovada pelo segundo ano consecutivo. Kevin Magnussen está pronto para disputar sua sétima temporada com as cores da Haas, a terceira consecutiva desde que foi afastado em favor de Nikita Mazepin em 2021. Nico Hülkenberg, que retornou à Fórmula 1 no ano passado e marcou nove dos 12 pontos da Haas no ano passado, está prestes a embarcar em sua segunda jornada com a equipe.

Haas VF-24 livery Photo by: Haas F1 Team

“Estou ansioso para ver o VF-24 correndo e correndo – um sentimento que sei que compartilho com nossos parceiros e, na verdade, com toda a equipe”, disse Gene Haas, proprietário da Haas.

“Com Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, também sabemos que temos uma ótima dupla de pilotos ao volante.

“A experiência deles será novamente inestimável à medida que desenvolvemos nosso programa ao longo do ano.

“Aproveitamos o período de entressafra para implementar processos para melhorar e, em última análise, melhorar nosso desempenho geral. Em breve veremos como estamos.”

As CONSEQUÊNCIAS do 'fico' de Norris: RED BULL vai atrás de QUEM agora que Lando ficará na McLaren?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #267 - Par ou ímpar: Renovados, quem você escolheria entre Norris e Leclerc?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: