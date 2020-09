Nicholas Latifi, da Williams, duvida que a F1 teria evitado o engavetamento no reinício do GP da Toscana, mesmo se as luzes do safety car tivessem apagado antes. A corrida de Mugello teve bandeira vermelha quando vários carros, incluindo a Williams de Latifi, foram eliminados depois de colidir com cada um deles na primeira reinicialização do safety car.

O incidente foi atribuído à aceleração dos carros na retaguarda para tentar uma boa fuga, enquanto os que estavam à frente tiveram que frear porque o líder da corrida, Valtteri Bottas, segurou o reinício até o último momento.

Após a corrida, vários pilotos sugeriram que o que facilitou o incidente foi que as luzes do safety car haviam se apagado muito tarde, deixando Bottas sem opção a não ser atrasar o reinício até o último segundo.

Mas Latifi, que se juntou a Carlos Sainz, Kevin Magnussen e Antonio Giovinazzi para ser eliminado no incidente da reação em cadeia, acha que o sincronismo das luzes do safety car não teve nada a ver com isso.

“Quando as luzes do safety car apagam muito tarde quando você é o líder, você sempre quer que apague o mais cedo possível para que você possa começar a controlar seu ritmo”, disse Latifi.

“Ao mesmo tempo, com Valtteri na liderança. Eu ficaria muito surpreso se ele fizesse isso se as luzes do safety car apagassem mais cedo. Para mim, ele teria esperado para chegar tão tarde quanto ele fez, porque você quer minimizar o efeito do vácuo”.

"Então, digamos que mesmo que as luzes do carro se apagassem no início da volta e ele tivesse uma volta inteira, garanto que ele provavelmente ainda iria querer ir no mesmo lugar, porque teria sido a coisa esperta a se fazer".

Latifi acredita que a maneira de evitar a repetição de incidentes no futuro é talvez fazer arranjos especiais em relação aos procedimentos de relargadas em pistas que têm o potencial de serem problemáticas por conta do layout.

“Daqui para frente, acho que talvez em uma base de caso a caso em certas pistas, principalmente aqui, se voltarmos, e uma pista como Baku, talvez eles apenas tenham que pensar em implementar algo um pouco diferente”, disse o canadense.

“É um julgamento difícil de fazer. Mas definitivamente, acho que deve haver, digamos, um pouco mais de disciplina de todos os pilotos em situações como essa também”.

“Não fique bico com traseira caso algo assim aconteça, mas para manter um espaço razoável. Porque eu realmente acho que o acidente foi causado por alguns pilotos no meio do caminho deixando uma diferença muito grande e acelerando direto nessa lacuna pensando 'Agora eu tenho que chegar perto porque a corrida está prestes a reiniciar’.”

F1: Saiba quem é o novo chefe da Williams após saída de Claire e veja quem comanda os outros times

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?