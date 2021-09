As equipes da Fórmula 1 estão entrando no terço final da temporada de 2021 preparadas para possíveis penalidades à medida que atingem o limite de uso dos elementos de unidade de potência.

A Red Bull já confirmou que Max Verstappen terá que receber punição de grid em alguma corrida no final deste ano, depois de perder um de seus motores no acidente em Silverstone com Hamilton, mas fará isso estrategicamente, em uma pista que acredita que permitiria Verstappen recuperar posições.

A Mercedes optou por ter Bottas em sua quarta unidade de potência da temporada em Monza, o que significou que o finlandês começou a corrida do fundo do grid, apesar de ter vencido a classificação na corrida sprint.

Mas o chefe da Mercedes, Toto Wolff, explicou que não é algo definitivo que Hamilton sofra uma punição de grid em algum momento deste ano, já que sua última unidade de potência ainda tem vida útil.

"Não é uma necessidade absoluta, porque ainda estamos operando muito confortavelmente com esta unidade de potência", disse Wolff.

“É uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento, mas, de momento, não achamos que seja necessário.”

"Isso significa que não vamos usar uma quarta (unidade de potência)? Não. Veremos como serão as próximas corridas."

Wolff disse à Sky Sports na sexta-feira em Monza que estava desconfiado do impacto que um abandono pode ter na corrida pelo título.

"Acreditamos que entre vitória e P2, com a volta mais rápida, se você tem um abandono, ele precisa do outro cara quatro corridas para alcançá-lo", disse Wolff.

"E isso é brutal. Então você pode se dar ao luxo de terminar quatro vezes em segundo [lugar]. Portanto, você só precisa jogar seguro, sem abrir mão do desempenho."

Hamilton acrescentou: "No momento ainda tenho dois motores. E atualmente não há nenhum plano para eu ter que ter um motor extra, espero. Mas veremos."

