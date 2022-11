F1: Mercedes não vai priorizar Hamilton em Abu Dhabi por recorde

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton vai para o GP de Abu Dhabi deste fim de semana com a última chance de manter sua marca de vencer pelo menos uma fez em todas as temporadas disputadas na Fórmula 1, o que o tornaria o recordista, superando a marca de 15 que divide com Michael Schumacher. Mas segundo Toto Wolff a Mercedes não irá priorizar o heptacampeão, por "não ser algo que ele queira".

Atualmente, Hamilton e Schumacher compartilham a marca de mais anos consecutivos com vitórias na F1, com o alemão triunfando de 1992 e 2006. Já Hamilton é o único a vencer em todos os anos de sua carreira até agora, com vitórias de 2007 em diante.

No último domingo, a Mercedes obteve seu primeiro triunfo do ano no Brasil, com George Russell vencendo em dobradinha com Hamilton. Mas Wolff disse não ter planos de priorizar o heptacampeão para que ele mantenha o recorde, afirmando que o próprio piloto já minimizou a importância desta marca.

"Acho que Lewis não precisa ser priorizado, e não é algo que ele queira. Acho que ele mencionou isso antes que o recorde de vitórias em uma única temporada não é uma prioridade para ele. É mais sobre trazer o carro de volta a onde ele pode estar, e estamos correndo por mais vitórias no ano que vem e, com sorte, o campeonato".

Hamilton já havia dito anteriormente que manter esse recorde tem "importância zero" para ele, com o foco maior estar em tornar a Mercedes competitiva novamente para 2023,

"Não estou focado no recorde, mas claro, estou em busca de uma vitória esse ano", disse em setembro. "Mas o recorde não é importante para mim, porque não ligo para recordes em geral".

Lewis Hamilton congratulates teammate George Russell on his maiden F1 win. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton disse após a corrida em Interlagos que é um "ótimo, ótimo sinal" ver a Mercedes chegar em 2023 com pelo menos uma corrida após o trabalho para resolver os problemas do W13.

"Foi difícil, porque tentamos, e sempre que algo novo vinha, ainda tínhamos problemas. Então isso é grande. Sabemos qual é o nosso norte, onde temos que focar. Estou orgulhoso da equipe pelo trabalho duro. Não estaríamos aqui hoje sem eles".

Pérez x Verstappen x Hamilton, CONSPIRAÇÃO na RBR, Binotto EM XEQUE na Ferrari, Russell e + F1 2022

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music