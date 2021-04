Lando Norris acredita que estava "se punindo" com seu antigo estilo de pilotagem na McLaren, mas aplicou as lições aprendidas com Daniel Ricciardo no GP de abertura da temporada de 2021 da Fórmula 1 no Bahrein.

Norris foi superado por pouco para Ricciardo, antes de ultrapassar o australiano e saltar do sétimo lugar para o quarto em uma de suas corridas mais fortes até agora.

O desempenho do britânico foi elogiado pelo chefe da McLaren, Andreas Seidl, que viu evidências no fim de semana do Bahrein de que Norris "deu o próximo passo" como piloto.

"É algo que devemos esperar de um jovem piloto, especialmente em seus primeiros anos, dar esses passos porque é assim que você se torna um cara de ponta neste esporte", comentou Seidl.

O desempenho do piloto do time do Woking no dia da corrida veio após um estudo de dados de seu novo companheiro de equipe Ricciardo durante a noite entre a classificação e a corrida.

Os pilotos tiveram que se adaptar aos regulamentos técnicos ajustados para os carros de 2021, que incluem cortes no assoalho, e Norris sentiu que estava se "punindo" com seu antigo estilo de pilotagem.

"Sinto que tinha pilotado muito como nos últimos anos. Especialmente na classificação, isso teve efeitos negativos e não é tão bom", explicou.

“Fiz um bom trabalho [na classificação], mas sinto que estou me punindo com algumas das coisas que faço com o carro."

"Depois de compreender um pouco mais, senti que já podia colocá-lo em prática [na corrida] e senti que ganhei nas áreas em que estava perdendo."

Norris disse que os dados do piloto australiano foram úteis porque ele acredita que o estilo de pilotagem natural de Ricciardo se adapta melhor à McLaren atualizada.

"Embora Daniel seja novo no carro, há algumas diferenças com o carro este ano e como você deve guiá-lo", acrescentou o britânico.

"Em certos pontos, o seu estilo de pilotagem é melhor e mais adequado para ele."

"Isso é algo que preciso ajustar um pouco porque o carro está diferente este ano."

O britânico acredita que há mais por vir à medida que ele disputar mais corridas com o MCL35, mas está satisfeito com a forma como seu ritmo de corrida melhorou desde sua temporada de estreia em 2019.

"Há espaço para melhorias da minha parte, mais em entender como guiar este carro", disse.

“Não apenas como aprender com o Daniel, porque não acho que seja esse o ponto, mas continuo focando em mim em termos de ritmo de corrida, uma área que não era muito boa há alguns anos."

"Senti que realmente fiz um bom trabalho, por isso estou muito feliz com isso", concluiu.

F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.