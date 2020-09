Após seus comentários de que a Racing Point estava começando a "esconder coisas" dele na última quinta-feira, pré-GP da Rússia de Fórmula 1, o mexicano Sergio Pérez disse que o ar agora está "totalmente limpo" com a equipe. Pérez teve sua saída da Racing Point confirmada duas semanas atrás e deixará a equipe ao final da temporada de 2020 para dar lugar ao tetracampeão mundial Sebastian Vettel.

Pérez disse na quinta-feira que alguns membros da equipe começaram a omitir informações dele desde que sua saída foi anunciada e pediu maior transparência para ajudar na tentativa de colocar a escuderia no terceiro lugar do campeonato de construtores. “Desde que a notícia foi divulgada, algumas pessoas dentro da equipe tendem a esconder coisas, o que não acho ótimo”, disse Pérez.

“Acho que, no momento, só temos que ser o mais transparente possível para garantir que atingiremos nossos objetivos e garantir que marquemos o máximo de pontos possível”.

Em uma postagem em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, antes dos treinos de abertura para o Grande Prêmio da Rússia, Pérez revelou que havia falado com a Racing Point sobre seus comentários e que o ar havia sido limpo.

“Conheço essa equipe há sete anos e eles são como uma família”, escreveu Pérez. “Falei com a equipe e eles aceitam a minha explicação. Não há como, depois de sete anos, terminarmos em más condições, o ar está totalmente limpo”.

“E todos nós avançamos agora. Todos nós queremos a mesma coisa: marcar tantos pontos e ter sucesso nas corridas restantes juntos”.

As equipes costumam criar estratégias de saída para os pilotos quando se preparam para deixar a equipe, a fim de evitar a transferência de informações para um rival.

Pérez ainda não finalizou seus planos de correr em 2021, mas confirmou na quinta-feira que está em negociações para permanecer no grid da F1 no próximo ano.

Os locais de pouso mais prováveis para Pérez são Haas e Alfa Romeo, equipes que ainda não anunciaram qualquer piloto para 2021.

“Obviamente houve contato com algumas equipes e conversas”, disse Pérez. “Acho que na próxima semana ou depois, saberei exatamente o que é uma opção realista e o que não é. Mas obviamente isso é algo que vou manter entre as equipes e eu”.

“Acho que todos merecem o respeito. Eles têm pilotos atuais, eles têm discussões atuais. É algo que definitivamente irei guardar para mim”.

SEXTA-LIVRE:Mercedes domina em dia de debates sobre grid invertido e anúncios da F1

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.