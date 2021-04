Por enquanto é apenas um boato de paddock da Fórmula 1, mas a Red Bull está ciente de que para deter a Mercedes é necessário o máximo potencial técnico disponível, depois que a equipe alemã conquistou a primeira vitória do ano no GP do Bahrein, embora o W12 não tivesse mostrado na pista a supremacia técnica de costume.

A ingenuidade de Max Verstappen no momento chave da corrida de Sakhir impediu a equipe de Milton Keynes de conquistar a vitória que esperava após a pole position de sábado.

Após o ocorrido, a Red Bull estará na abertura da temporada europeia em Ímola, em 18 de abril, com um RB16B ainda mais potente do que o carro visto na primeira etapa do calendário.

Rumores sugerem que o carro de Adrian Newey poderia ter uma suspensão que pode ser adaptada ao estilo do circuito Enzo e Dino Ferrari, capaz de simular o comportamento do sistema de suspensão nas rodas traseiras, trazendo uma maior facilidade de condução e estabilidade em curvas de alta velocidade.

Esta não é uma questão fácil de se aplicar porque a direção nas rodas traseiras é proibida pelos regulamentos e, portanto, uma série de intervenções são necessárias, que têm a ver com a flexibilidade dos elementos e os ajustes eletrônicos do diferencial e do motor, bem como freio para obter um ângulo diferente das duas rodas diante de uma curva.

A Mercedes sabe disso muito bem, pois foi a primeira a desenvolver essa solução, mas a introdução de pneus mais rígidos pela Pirelli nesta temporada pode estimular a adoção de uma ideia que deve servir para salvaguardar a vida da borracha, mas a configuração do conceito é muito complicada e leva tempo.

Em Ímola, haverá muitos observadores, tentando entender se a equipe de Milton Keynes buscará uma solução que a Mercedes já domina há muito tempo ou se a equipe liderada por Christian Horner ainda precisará de trabalho de desenvolvimento para fazer um conceito funcionar que possa dar asas ao carro de Max Vestappen e Sergio Pérez.

