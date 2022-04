Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo acredita que as mudanças feitas na pista do circuito Albert Park de Fórmula 1 vão proporcionar um GP da Austrália "totalmente diferente" neste fim de semana.

Após um hiato de duas edições desencadeado pela pandemia, o GP da Austrália está de volta ao calendário deste ano em uma pista renovada de Melbourne.

Várias curvas foram redesenhadas e alargadas. A corrida da nova curva 6 até a curva 11 é agora um complexo muito mais rápido de curvas radicais para ajudar a fornecer uma oportunidade de ultrapassagem.

Falando em evento sobre a revelação de um novo design de capacete, que foi criado em colaboração com o artista de Melbourne, Reko Rennie, e será leiloado após a corrida deste fim de semana para ajudar a arrecadar fundos para a Cruz Vermelha Australiana, Ricciardo estava otimista sobre as chances de mais ação.

“Parece muito bom”, disse ele sobre o novo layout. “Eu estava um pouco envolvido nas conversas sobre a renovação do circuito há alguns anos, quando eles tiveram a primeira ideia de, digamos, o que fazer para tentar tornar as corridas um pouco melhores.

“Sempre foi uma pista divertida, mas aos domingos tem sido um pouco complicado para ultrapassar, apenas por causa do traçado e da natureza dela. Então, realmente, a ideia era tentar abri-la e apenas tornar o domingo um pouco mais emocionante, e ter mais algumas ultrapassagens. Então, sim, vai ser muito mais fluido.”

Ricciardo estava esperançoso de que a natureza mais rápida da pista também seria benéfica para a McLaren, que está com dificuldades, especialmente em curvas de baixa velocidade.

“No Bahrein, a primeira corrida do ano, estávamos definitivamente ruins”, disse ele. “Era uma pista técnica bastante sinuosa, depois fomos para a Arábia Saudita, muito mais fluida. Acho que é muito mais como Melbourne vai ser neste fim de semana, e fomos um passo mais competitivos. Então, espero que isso signifique coisas boas.

“Mas acho que como corrida agora, você verá um domingo totalmente diferente aqui.”

Ricciardo não marcou nenhum ponto até agora este ano, com a McLaren fora do ritmo no Bahrein e ele abandonando na Arábia Saudita.

E enquanto os fãs podem esperar que ele consiga um pódio em casa, ele diz que o objetivo mínimo é terminar entre os dez primeiros.

“Realisticamente, a única coisa que provavelmente vai deixar todo mundo feliz é um pódio. Então é isso que eu adoraria. Mas, na verdade, ainda estamos um pouco fora disso.”

Mas enquanto Ricciardo pode não ter um carro que possa lutar por uma vitória na Austrália, ele diz que está muito feliz por voltar a correr no país, depois que o evento de 2020 foi cancelado na manhã de sexta-feira.

“Acho que uma vez que acaba, você percebe o quanto sente falta”, disse ele. “E esse é realmente o sentimento.

“Estávamos tão perto (em 2020), e estávamos todos aqui prontos para ir. Fui para a cama naquela noite, pronto para acordar na manhã seguinte e pegar a pista, e foi no meio da noite que ouvi que provavelmente seria cancelado. Sim, foi de partir o coração.

“Isso é obviamente do ponto de vista egoísta como piloto, mas para todos que estavam aqui e esperavam ver uma corrida, obviamente, a Austrália é bastante remota, então para os australianos viajar para outros destinos ao redor do mundo para corridas não é fácil. Foi difícil para todos, então estou muito feliz por estar de volta aqui.”

