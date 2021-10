Após cumprir sua parte da aposta com o CEO da McLaren, Zak Brown, Daniel Ricciardo terá a chance de pilotar um dos carros de seu ídolo no esporte, a lenda da NASCAR Dale Earnhardt, durante o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Ao se juntar à McLaren no início do ano, Ricciardo aceitou uma aposta com Brown sobre o pódio com a equipe neste ano. Com o CEO buscando evitar algo como a tatuagem de Cyril Abiteboul, ele prometeu que o australiano poderia guiar qualquer carro de sua famosa coleção, escolhendo o de Earnhart, um de seus maiores ídolos no esporte.

A coleção de Brown é formada por diversos carros clássicos do mundo do esporte, incluindo modelos de F1.

Apesar de uma temporada difícil, Ricciardo não apenas conquistou o primeiro pódio com a McLaren como também a primeira vitória em nove anos, ao comandar a dobradinha da equipe na Itália.

Ainda haviam algumas dúvidas sobre quando o teste com o carro da NASCAR poderia acontecer mas, falando em um podcast australiano na última semana, Ricciardo deixou no ar a chance disso acontecer em Austin.

"Acho que acontecerá nos próximos meses. Não sei se isso acontecerá nos Estados Unidos. O carro está na Europa, mas talvez por seguir um tema, talvez eles mandem para Austin, para dar uma voltas no Texas".

Agora, a McLaren confirmou que o teste de Ricciardo com o carro de Earnhardt acontecerá neste final de semana, durante o GP da F1.

A tendência é que Ricciardo ande com o carro da NASCAR antes do início do final de semana, assim como a antiga dupla da Haas, Kevin Magnussen e Romain Grosjean fez durante o evento em 2019.

F1: Entenda como CALENDÁRIO de 2022 se tornou o mais INSANO e DESAFIADOR para equipes e pilotos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?