Robert Shwartzman levou a Haas ao topo da tabela de tempos no último dia de testes de pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, na última vez que os bólidos vão à pista no ano. O piloto júnior da Ferrari foi o único jovem a participar da sessão de quarta-feira no circuito de Yas Marina, com o restante do grid usando 'carros-mula' modificados com os novos pneus de 18 polegadas para 2022.

O russo estabeleceu a volta mais rápida, de 1:25.348, com 40 minutos restantes, dando a ele o primeiro lugar quase meio segundo à frente de Lando Norris, da McLaren, terminou na vice-liderança em uma versão variadas do MCL35M, completando mais de 100 voltas com os compostos da Pirelli que foram disponibilizados. O tempo de Shwartzman foi concluído com os de 13 polegadas usados ​​este ano.

A escuderia de Woking também começou o dia testando um novo sistema de luzes LED nas tampas das rodas traseiras, oferecendo um sinal de tecnologia futura.

Sebastian Vettel se recuperou de um problema hidráulico pela manhã que causou uma parada e uma bandeira vermelha no final do dia e terminou em terceiro com a Aston Martin. Ele completou mais de duas distâncias de corrida para a equipe e estabeleceu sua volta mais rápida nos últimos cinco minutos.

George Russell terminou em quarto pela Mercedes, a seis décimos do tempo de volta de Norris. Pierre Gasly terminou em quinto pela AlphaTauri à frente de Carlos Sainz, sexto pela Ferrari, enquanto Fernando Alonso fez quase 150 voltas a caminho do sétimo lugar para a Alpine.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O estreante da F1 de 2022, Guanyu Zhou, completou voltas pela Alfa Romeo antes de sua estreia oficial no ano que vem, com a equipe colocando seu jovem piloto para correr na terça-feira. Ele também assumiu o lugar de Valtteri Bottas no carro-mula na quarta e terminou em oitavo lugar geral, um décimo de segundo à frente de Sergio Perez, da Red Bull, com mais de 150 voltas.

Pietro Fittipaldi fechou a ordem na décima colocação com a Haas, que colocou seu carro-mula para rodar na quarta-feira. A Williams não participou da sessão de testes de hoje, pois não tem um veículo do tipo disponível.

A F1 retornará oficialmente às pistas no final de fevereiro, com testes de pré-temporada em Barcelona.

Resultados:

Pos Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas 1 Robert Shwartzman Haas 1.25.348 130 2 Lando Norris McLaren 1.25.809 +0.461 103 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1.26.379 +1.031 134 4 George Russell Mercedes 1.26.404 +1.056 82 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.26.451 +1.103 149 6 Carlos Sainz Ferrari 1.26.706 +1.358 151 7 Fernando Alonso Alpine 1.26.940 +1.592 148 8 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1.27.850 +2.508 159 9 Sergio Perez Red Bull 1.27.991 +2.643 118 10 Pietro Fittipaldi Haas 1.28.622 +3.274 123

