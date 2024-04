Max Verstappen está preocupado que seu ritmo de corrida até agora no GP do Japão de Fórmula 1 de 2024 não seja “tão confortável” como durante as primeiras etapas da temporada ou em seus picos de 2023.

O fim de semana de Suzuka se desenrolou de maneira incomum, com o TL2 sendo efetivamente prejudicado pela chuva, o que significou que as equipes passaram a maior parte do TL3 na manhã de sábado concentradas na coleta de dados de long runs, em vez dos típicos esforços de simulação de classificação.

Verstappen ficou atrás de seu companheiro de equipe da Red Bull, Sergio Pérez, por uma média de 0s122, enquanto ambos foram superados por Charles Leclerc, da Ferrari, em um período semelhante, com uma vantagem média de 0s482 usando os pneus médios que se espera que seja o principal para a estratégia de corrida no domingo.

Verstappen finalmente venceu Pérez e conquistou a pole na classificação de Suzuka, enquanto Leclerc conseguiu apenas o oitavo lugar – quatro posições atrás de Carlos Sainz no outro SF-23.

Quando questionado pelo Motorsport.com se ele ficou surpreso ao ver a Ferrari cair de produção no quali, Verstappen respondeu: “Eu não posso olhar dentro da garagem da Ferrari [e dizer] porque isso aconteceu.

“Mas é bastante óbvio que no longo prazo eles parecem bastante competitivos. Então, veremos amanhã por que isso acontece ou se realmente é o caso.

“Da nossa parte, tenho algumas ideias sobre o que precisamos analisar para tornar o amanhã melhor e é isso que já mudamos [na afinação do carro] depois do TL3.

“Então, espero que seja melhor amanhã.

“Quero dizer, nosso ritmo de corrida ainda não é tão ruim, mas não é como tenho me sentido em algumas corridas deste ano e do ano passado: tão confortável, digamos assim.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Mas, esperançosamente, com as mudanças que fizemos, será melhor.”

Verstappen disse que também sentiu que a McLaren parecia “bastante decente” no potencial de longo prazo em Suzuka e acrescentou que “simplesmente não estava muito feliz comigo mesmo – com a forma como foi meu longo prazo” no TL3, quando reclamou do carro sair de frente a bordo de seu RB20.

“Então, naturalmente, todo mundo parece um pouco melhor”, continuou ele.

Verstappen também afirmou que suas aparentes dificuldades no ritmo de prova deixaram “um ponto de interrogação na corrida de amanhã”.

Ele acrescentou: “Especialmente [no que diz respeito] à Ferrari – eles parecem muito confortáveis.

“Talvez eles não tenham sido tão rápidos em uma volta hoje, mas foram definitivamente rápidos nos trechos longos. Então, teremos que esperar e ver como isso se desenrolará amanhã na corrida.”

Mas Sainz insiste que nos long runs da Ferrari – com as quais a Red Bull está preocupada desde o TL1 na manhã de sexta-feira – “não são melhores” quando as advertências relativas aos modos do motor e às cargas de combustível são levadas em conta.

“Acho que provavelmente estamos um pouco mais leves”, acrescentou Sainz. “Eles sempre correm muito devagar às sextas-feiras, sempre parece que vamos vencê-los no domingo, e então eles colocam 20 segundos sobre nós.

“Eles são sempre rápidos aos domingos e acho que são um pouco complicados nas corridas longas porque sabem que esse é o seu ponto forte.

“Talvez estejamos um pouco mais perto [em comparação a 2023, onde o piloto líder da Ferrari, Leclerc, terminou 44s atrás na vitória de Verstappen em Suzuka], mas ainda assim, não vamos encontrar meio segundo amanhã em termos de ritmo."

