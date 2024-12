O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que não entende por que Sergio Pérez errou sua largada nos boxes na corrida sprint da Fórmula 1 no Catar, o que permitiu que Franco Colapinto o ultrapassasse ainda no pitlane.

Pérez e seu rival da Williams, que, tendo caído na SQ1 de sexta-feira, deveriam largar na parte de trás do grid, estavam saindo dos boxes depois que seus carros passaram por modificações sob regime de parque fechado

Mas quando a luz de saída dos boxes ficou verde, Pérez não saiu do lugar. Quando ele finalmente acordou, Colapinto conseguiu ganhar impulso sobre o mexicano e o ultrapassou antes de chegarem à primeira curva.

Horner diz que não há uma explicação óbvia para o que Pérez estava fazendo, já que é óbvio que os carros devem ir quando as luzes mudam.

"Preciso conversar com ele sobre isso", disse Horner à Sky Sports. "Parecia que ele estava julgando mal. Mas quando a luz se apaga, você deve ir."

O próprio Pérez sugeriu que o atraso na saída dos boxes foi deliberado, pois ele queria garantir que houvesse uma distância grande o suficiente dos carros à sua frente para que ele pudesse correr sozinho na pista.

"Eu queria abrir uma brecha com as pessoas à frente para ir com ar limpo", disse Pérez, que sabia que lutar para terminar nos pontos seria quase impossível. Ficamos quase cinco minutos parados nos boxes, e eu não tinha temperatura nos pneus. Era importante entrar com ar limpo para encontrar o carro, para ver onde estávamos".

Depois de entrar em ação, Pérez disse que os problemas de manuseio com os quais ele já havia lutado neste fim de semana ainda estavam presentes.

"No final, temos essa desconexão com o equilíbrio que está nos custando muito", disse ele. "Não acho que tenhamos melhorado. Acho que, pelo contrário, temos de fazer mudanças para o resto do fim de semana. Os problemas continuaram. Temos essa desconexão de que queremos muita estabilidade na entrada, mas nas curvas rápidas não temos nenhuma extremidade dianteira".

"Em um dos circuitos mais carregados do ano, estamos prestes a tirar toda a asa dianteira (configuração). Há algo que não conseguimos encontrar, temos uma grande desconexão".

Pérez parou no final da corrida para colocar uma asa dianteira diferente, enquanto a Red Bull continuava com os experimentos para tentar descobrir o que está acontecendo com seu RB20. Horner acrescentou: "Fazia parte do processo de testes, então conseguimos alguns dados dele".

"Não havia chance de marcarmos pontos. Portanto, podemos usar essa sessão para tirar algo dela. Mudamos a asa móvel. Tentamos algo um pouco diferente, o que dá a nós e aos engenheiros algumas boas informações para a classificação um pouco mais tarde".

