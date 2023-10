Chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Frédéric Vasseur ironizou o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, após manobra do bicampeão mundial durante o GP do Catar, disputado no último fim de semana em Losail.

Na 33ª volta da corrida, Alonso 'escapou' do circuito e voltou à pista de forma insegura, inclusive recebendo uma reprimenda dos comissários da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) após a prova.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

No incidente, Alonso quase atingiu o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Tendo isso em vista, além do histórico de reclamações do espanhol via rádio, o comandante da Scuderia 'brincou' que o bicampeão teria reclamado bastante da manobra caso ela tivesse o atrapalhado após ter sido feita por um rival. “Se fosse o contrário, acho que ele teria sido mais do que eloquente no rádio, [dito] que sua vida estava ‘realmente no limite’ e assim por diante…”, disse Vasseur ao RaceFans.

“Acho que foi muito arriscado surgir do nada e cruzar a pista em linha reta, mas não é minha decisão dizer se ele merecia uma sanção ou não”, acrescentou o dirigente francês do time italiano de Maranello, pelo qual Fernando correu de 2010 a 2014, sendo duas vezes vice-campeão da F1.

Leclerc também deu sua visão do incidente. "Ele estava no limite, sim. Estava tão longe que acho que ele não me viu em nenhum momento. Após sair [da pista], não foi a melhor maneira de voltar a ela, mas, ao mesmo tempo, não creio que ele soubesse que eu estava lá", afirmou o monegasco.

Alonso, por sua vez, disse: "Perdi o carro, foi um erro meu. Naquele momento eu estava tendo problemas de aderência, então sim, foi um erro meu, um erro caro, custou talvez uma ou duas posições. Espero que da próxima vez seja melhor".

