Depois de meses de espera, a Fórmula 1 finalmente estará de volta neste fim de semana, com a disputa do GP do Bahrein, etapa inaugural da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Em meio à expectativa pelo novo campeonato, também é importante analisar o que está em jogo na corrida de Sakhir, que promete disputas importantes no pelotão da frente e terá nomes importantes de casa nova.

Atual heptacampeã, a Mercedes precisará se ajustar para bater a Red Bull, melhor equipe da pré-temporada. Já o alemão Sebastian Vettel busca dar a volta por cima na Aston Martin, após ser dispensado pela Ferrari, enquanto o espanhol Fernando Alonso retorna à elite do esporte a motor pela Alpine depois de dois anos fora da F1. As novas empreitadas vão começar bem? Veja o que está em jogo no GP do Bahrein com o Motorsport.com:

A briga pelo topo

Mercedes vs Red Bull

Impulsionada pela Honda no último ano da montadora na F1, a Red Bull foi a mais rápida nos testes do Bahrein e mostrou confiabilidade. Já as Flechas de Prata tiveram problemas... Será que o time austríaco vai brigar 'de vez' com a equipe germânica ou o jogo está 'escondido'?

A empolgação de ex-campeões

Fernando Alonso, Alpine

Apesar do hiato de duas temporadas da F1, Alonso segue com a autoconfiança de sempre e inclusive afirmou ser melhor que a concorrência. Declarações à parte, precisará provar que segue em alto nível. Já Vettel tem de mostrar para a Ferrari que sua dispensa foi um erro.

A 'última chance' de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Após começar bem as temporadas 2019 e 2020, o finlandês da Mercedes 'perdeu o fôlego' e foi batido com facilidade pelo companheiro britânico Lewis Hamilton. Ameaçado na equipe, Bottas tem de dar uma boa largada em 2021 para se manter na escuderia alemã e brigar pelo título.

McLaren 'contra todos'?

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Terceira colocada de 2020 e reforçada com motores Mercedes e o piloto australiano Daniel Ricciardo, o time de Woking foi bem na pré-temporada e começa 2021 como favorito a ser o 'melhor do resto'. Para isso, é importante começar o campeonato com o pé direito.

A moral de Sergio Pérez e Carlos Sainz

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Substituto de Vettel na Ferrari, o espanhol precisa de resultados rápidos contra o monegasco Charles Leclerc para manter a moral. Grande desafio para Sainz... O mesmo vale para Pérez, já que o mexicano terá a concorrência interna do holandês Max Verstappen, astro da Red Bull.

Veja horários dos eventos da F1 e F2 no Bahrein e da programação do Motorsport.com

