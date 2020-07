F1: Ricciardo diz que não tem explicação para acidente em treino

Daniel Ricciardo disse que não consegue explicar o que deu errado para ocasionar seu acidente no segundo treino livre para o GP da Estíria de F1. O australiano perdeu a traseira de seu Renault ao passar pela curva 9 no Red Bull Ring, rodou e bateu nas barreiras.

Ele conseguiu sair do carro sozinho e, depois de ser levado ao centro médico, recebeu a liberação dos médicos.

Refletindo sobre o que aconteceu, Ricciardo disse que não havia uma explicação clara.

"Estava indo tudo bem até a curva 9", disse ele. "Foi um erro. Tudo aconteceu muito rapidamente, então não tenho certeza do que deu errado.”

“Entrei e perdi o carro imediatamente. Eu sei que essas coisas acontecem com carros e na Fórmula 1, então não é fora do comum. Eu estou bem, no entanto, me sinto mal pelos rapazes da equipe. Vamos seguir em frente.”

“O carro estava bom esta manhã, especialmente no final. A segunda sessão teria sido interessante, então teremos que descobrir nosso ritmo amanhã ou domingo."

Embora o carro de Ricciardo tenha sido bastante danificado no acidente, a Renault não duvida que possa ser consertado durante a noite para que ele possa usá-lo no sábado.

Ciaron Pilbeam, engenheiro-chefe de corrida da Renault, cravou: "O carro estará pronto para voltar a funcionar amanhã."

SEXTA-LIVRE: Três times na ponta, Ricciardo bate forte, Ferrari muito mal e GP do Brasil ameaçado

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich