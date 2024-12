Valtteri Bottas celebrou a melhoria da Sauber nas corridas recentes da Fórmula 1, mas, sem lugar no grid de 2025 para dar lugar ao brasileiro Gabriel Bortoleto, lamentou que as atualizações do carro tenham chego tarde demais. Para ele, a evolução deveria ter acontecido "há muito, muito tempo".

O finlandês se classificou na 13ª posição para o GP do Catar deste domingo (1) e terminou em 12ª na sprint. Apesar de não estar entre os dez primeiros, foi além do que vinha sendo a performance da equipe ao longo de todo ano, quando raramente passava do Q1 e disputava, quase sempre, as últimas posições. Não à toa, é o único time zerado no Mundial de Construtores.

Nem ele, nem seu companheiro de Sauber em 2024, Zhou Guanyu, estarão na escuderia para o próximo ano, sendo substituídos por Bortoleto e Nico Hulkenberg. E com apenas a vaga da RB restando, que deve ser de Liam Lawson, Bottas não será titular na categoria pela primeira vez desde 2013.

"Já é tarde demais na temporada. Estamos esperando por essas melhorias há muito, muito tempo", disse Valtteri após a classificação para o GP do Catar, a qual achou "estranha". "Foi uma qualificação bem estranha, cada volta foi diferente e equilíbrio instável em alguns lugares. Então, fizemos apenas pequenas mudanças".

“Não sei o que estava acontecendo, mas ainda assim eu estava mirando estar no top 10, acho que temos que ficar felizes como um time", acrescentou, revelando como vai abordar o final de temporada em que apenas cumpre tabela. "Pelo menos, agora podemos tentar fazer algo. Só precisamos aproveitar ao máximo".

Bottas lamentou que evolução da Sauber tenha chego "muito, muito tarde". Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ao longo do ano, Bottas só avançou ao Q2 nove vezes, um terço delas tendo acontecido desde que a Sauber, agora majoritariamente controlada pela Audi e que usará o nome da montadora em 2026, aplicou um grande pacote de atualizações para o GP dos Estados Unidos.

Ele chegou ao Q3 uma vez, na China, onde começou em 10º, mas abandonou com uma falha no motor. Aquele fim de semana, em que ambos os pilotos da Sauber chegaram ao Q3 da sprint, continua sendo um caso atípico em termos de desempenho de qualificação. Nas corridas, melhor resultado de Bottas foi o 13º lugar.

Após a etapa de Austin, a Sauber introduziu outra atualização significativa em Las Vegas, que formará a base para o carro do ano que vem. Uma nova geometria e bordas do assoalho aprimoradas, aliadas a revisões em torno das "grades" dianteiras e do difusor, melhoraram a estabilidade durante a frenagem, bem como incrementaram o downforce geral.

Sauber trouxe atualizações nas últimas corridas que melhoraram desempenho dos carros. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Na documentação da FIA em que as equipes devem declarar mudanças no carro, a Sauber listou um novo perfil de asa dianteira para este fim de semana, mas esta é apenas uma revisão de um design existente e as alterações foram pensadas para atingir um equilíbrio mais amplo.

“É como um acabamento”, confirmou Bottas, pontuando o que acredita ter feito o carro melhorar. "Acho que ainda é puramente o difusor, e o assoalho que tínhamos em Vegas está fazendo a diferença. É downforce e um pouco mais de consistência. Em teoria, foi [uma melhoria de] três décimos [por volta], o que é decente em um grid equilibrado", concluiu.

O GP do Catar, com George Russell na pole position, está marcado para este domingo (1), a partir das 13h no horário de Brasília. A transmissão na TV aberta do Brasil fica por conta da Band e da Bandsports na TV fechada, com a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

