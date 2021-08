Como manda a tradição, o início do segundo semestre marca o aquecimento do mercado de pilotos da Fórmula 1 para o ano seguinte. E um jovem talento que segue em busca de uma vaga no Mundial é o chinês Guanyu Zhou, que corre atualmente na Fórmula 2, e que vê na Alfa Romeo e na Williams uma chance de realizar seu sonho.

Zhou, que é companheiro de Felipe Drugovich na equipe UNI-Virtuosi, é membro da Academia da Alpine, e não consegue uma vaga na equipe francesa, que já definiu Fernando Alonso e Esteban Ocon para o próximo ano.

Mas o piloto conta com o apoio de generosos patrocinadores chineses e um impulso da Liberty Media, que gostaria de usar o jovem de 22 anos como forma de aumentar sua presença no mercado.

Atualmente segundo colocado na F2, Zhou sonda todas as opções disponíveis no mercado, que não são muitas, já que em 2020 vários pilotos assinaram contratos de dois anos. E como a Alpine não tem como dar uma vaga a ele, o piloto está libre para buscar vagas em outros locais, mesmo usando motores concorrentes.

No momento, suas opções mais concretas seriam Williams e Alfa Romeo, duas equipes que não anunciaram nenhum dos pilotos para 2022, e que podem considerar sua contratação potencialmente interessante do ponto de vista comercial.

Zhou chegaria com um bom 2021 na F2 além de um aporte financeiro significativo. Mas, para ele, o objetivo é estrear como titular e não como reserva. Com interesse em aumentar sua presença no mercado chinês, a Liberty Media acompanha de perto as movimentações do piloto.

No GP da Áustria, Zhou fez sua estreia em um fim de semana de F1, andando com a Alpine de Fernando Alonso no TL2. E o piloto impressionou a Alpine, andando a cerca de dois décimos do tempo de Ocon.

