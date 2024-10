O tetracampeão mundial de F1 Sebastian Vettel e seu compatriota Mick Schumacher participarão da próxima edição da Corrida dos Campeões (ROC) em nome da equipe alemã. O evento será realizado entre os dias 7 e 8 de março no Accord Stadium de Sydney, na Austrália.

Vettel é um participante regular desse evento, tendo vencido o evento individual em 2015 e vencido a Copa das Nações seis vezes ao lado de Michael Schumacher e uma sétima vez por conta própria após um acidente e lesão de seu então companheiro de equipe Pascal Wehrlein. A partir de 2019, Vettel alinhou ao lado de Mick, filho do sete vezes campeão de F1, com seu melhor resultado sendo um segundo lugar no mesmo ano na Cidade do México.

"Estou muito feliz por estar de volta à Corrida dos Campeões e por formar uma equipe com Mick novamente", disse Vettel.

"Será emocionante correr no antigo Estádio Olímpico de Sydney, que parece ser o local ideal para a ROC. Sydney é uma das cidades mais bonitas do mundo e acho que Fredrik [Johnsson, presidente do evento] e sua equipe escolheram um local incrível para o próximo capítulo do ROC. Eu também apoio os esforços do ROC para se tornar um evento de automobilismo sustentável, que começou com o ROC Suécia".

"Todo piloto que tem a honra de competir no ROC se apaixona pelo evento, pois ele nos lembra das razões pelas quais começamos o automobilismo: pura competição e, é claro, com carros idênticos, não há desculpas".

"Farei tudo o que puder para ajudar a Alemanha a conquistar outro título da Copa das Nações com Mick na sexta-feira à noite, mas não farei nenhum favor a ele quando buscarmos a vitória geral no sábado à noite, especialmente porque ele me venceu na semifinal do ROC Suécia como individual em 2023!"

O ROC 2025 está programado para uma semana antes do início da temporada 2025 da Fórmula 1 em Melbourne. Mick Schumacher é um candidato confiável para uma das duas últimas vagas restantes da Sauber/Audi disponíveis na categoria rainha.

