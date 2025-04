Pecco Bagnaia voltou ao pódio neste domingo em Jerez, em um dia de sentimentos mistos. Em parte infeliz com a falta de confiança na Desmosedici, mas alegre por ser algo que ele consegue compensar pela felicidade do pódio em si e por estar mais perto da liderança geral da MotoGP, após um novo erro de Marc Márquez.

O campeão de 2022 e 2023 achou que poderia estabelecer um ritmo para lutar pela vitória corrida principal, mas, para isso, precisava fazer uma ótima largada, que o deixasse na liderança e com ar limpo. Ele tentou e conseguiu ficar em segundo lugar depois de um belo duelo com seu companheiro de equipe durante a primeira volta, entretanto, quando alcançou a posição de Fabio Quartararo, voltou a ter dificuldades com a Ducati.

Após a queda da #93, Alex Márquez, com clara superioridade, conseguiu ultrapassar o italiano e o francês na busca por sua primeira vitória na categoria rainha. No entanto, Bagnaia permaneceu atrás da M1 nº 20 durante toda a corrida, com uma diferença entre 4 e 7 décimos de segundo, sem conseguir ultrapassá-lo e se contentando com o último degrau do pódio.

Foi assim que o italiano explicou sua corrida para a DAZN, que ele achava que seria muito boa desde o início: "No começo, me senti muito bem e disse: 'Consegui, hoje eu posso fazer isso'. Ultrapassei Marc no início, depois tivemos uma pequena batalha e então estava chegando perto de Fabio, mas, quando cheguei lá, não consegui mais. Estava perdendo um pouco nas curvas à direita, na 11 e na 12, onde não conseguia me aproximar mais. Tive uma boa frenagem na volta 13 e especialmente na volta 1, quando Alex ultrapassou Fabio".

"Poderia ter tido uma chance [de passar], mas não tive o potencial para isso. Alex conseguiu porque durante todo o fim de semana foi muito competitivo nas voltas 11 e 12 e conseguiu se aproximar muito. Fiquei atrás de Quartararo a corrida inteira, observando, tentando e toda vez que me aproximava, começava a ter problemas com a parte dianteira. Foi muito difícil", continuou.

Pecco continuou explicando os problemas da Desmosedici ao andar atrás de outra moto e, com base nisso, analisou a queda de Márquez. Por um fenômeno, a moto travou ao soltar os freios quando havia ar sujo, o que o piloto da #93 apontou como uma possível explicação e que o próprio Bagnaia admite ter acontecido com ele em mais de uma ocasião.

"Temos que entender. No final das contas, isso está acontecendo comigo muitas vezes e, pela primeira vez, o mesmo aconteceu com Marc. Ele estava atrás de mim e, quando você está atrás, não pode deixar a moto ir como normalmente [deixaria], ela se fecha. Acho que foi o que aconteceu com ele hoje. É uma situação pela qual já passei em muitas corridas. Hoje ele me fechou na curva 5, 8, 11, 12 muitas vezes. Acho que Marc não estava esperando e é algo que precisamos consertar. Estou vendo nos dados do Alex que ele, com a GP24, está fazendo coisas que eu estava fazendo no ano passado. É algo muito interessante para ver esta tarde e tentar algo para amanhã", explicou Bagnaia.

Depois disso, o #63 comentou sobre seus planos para o teste de segunda-feira em Jerez, onde precisará fazer melhorias: "Provavelmente vou colocar algumas peças novas na moto que Marc está fazendo bem e que eu tirei porque não gostei muito, queria voltar a ter equilíbrio. Amanhã vamos testar, mas também temos que, não testar coisas do ano passado, mas tentar colocar a moto como ela era, em termos de posição em 2024. É inacreditável a diferença que faz quando andamos sozinhos ou quando há alguém na nossa frente. Está começando a ser muito difícil ultrapassar ou se aproximar".

Por fim, se referiu ao duelo com Márquez, que foi uma lembrança do ano passado: "Comecei muito bem e o ultrapassei no início. Depois, ele esperava me ultrapassar na curva 8, mas ele não esperava que eu o superasse novamente na curva 9. Nós nos cruzamos e, na reta da curva 10 para a 11, ele estava fazendo um wheelie com a roda dianteira e não conseguiu manobrar, então nos tocamos. Depois disso, acho que ele decidiu ficar lá. Quando você chega à curva 8, estando atrás, isso acontece".

