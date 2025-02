Jorge Martín foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida na sexta-feira (7), devido à lesão na mão direita sofrida no primeiro dia de testes em Sepang, que o forçou a perder os primeiros testes coletivos de MotoGP da pré-temporada de 2025.

O atual campeão sofreu uma forte queda após apenas duas horas de testes, durante os quais já havia sofrido um acidente anterior.

Ele acabou sofrendo uma fratura dupla: da cabeça do quinto metacarpo da mão direita e do terceiro, quarto e quinto metatarsos do pé esquerdo.

Depois de passar 24 horas em observação devido à pancada na cabeça, o espanhol viajou para Barcelona, onde foi operado hoje apenas na mão no Hospital Universitario Dexeus, pela equipe do doutor Xavier Mir.

Vale lembrar que a equipe médica optou por não operar a lesão no pé, procedendo a uma recuperação mais conservadora, como é de praxe. Após a operação, os serviços médicos confirmaram o sucesso e a saúde do piloto espanhol.

Enquanto isso, na Malásia, o motivo da queda de Martín continua sendo discutido. O CEO da Aprilia, Massimo Rivola, pediu à Michelin o histórico do pneu traseiro com o qual o acidente aconteceu, considerando que nem o espanhol havia cometido um erro nem algo havia dado errado no RS-GP, apontando para os compostos.

Na sexta-feira, o chefe da Michelin na MotoGP, Piero Taramasso, disse que o incidente ocorreu devido a uma queda de até 15 graus de temperatura na parte interna do pneu, depois de coletar vários dados sobre o composto nas últimas horas.

"A temperatura externa do pneu estava boa, mas o sensor de temperatura interna nos mostra que ela estava cerca de 15 graus abaixo do que consideramos normal, que é entre 90 e 100 graus, e da temperatura do pneu de Marco Bezzecchi".

"Essa queda pode se dever a diferentes motivos. Estava mais frio do que o normal, e a moto tinha voltado para o box depois de uma primeira queda. Ou talvez houvesse algo errado com as velas de incandescência, mas temos que investigar mais", explicou o italiano.

