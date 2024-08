Jorge Martín saiu de férias com um sentimento ruim no corpo após o erro cometido na última corrida antes da pausa da MotoGP, o GP da Alemanha, quando caiu a apenas duas voltas do fim e com a corrida aparentemente sob controle.

Como ele disse durante todo o fim de semana na Grã-Bretanha, a corrida em Silverstone foi um momento para recuperar a confiança que ele havia perdido. Objetivo cumprido para o espanhol, que terminou em segundo no sábado e também no domingo, ambas as corridas vencidas por um imenso Enea Bastianini, que conquistou a 100ª vitória da Ducati no campeonato. Com esse resultado, Martín recuperou a liderança na classificação geral, três pontos à frente de Pecco Bagnaia.

"O que aconteceu na Alemanha foi esquecido. Mas, mais do que o resultado desse GP, o importante foi vencer Pecco, para poder voltar à pista e ultrapassá-lo", disse o espanhol, que ficou algumas voltas fora do ritmo para manter o italiano atrás.

"Eu sabia que Bastianini teria mais no final. Tentei jogar minhas cartas, mas tive que controlar os pneus, o físico e o combustível. É uma das corridas mais complicadas do ano em termos de gerenciamento", disse o piloto #89, que, por ocasião da comemoração do 75º aniversário do evento, usou uma moto, macacão e capacete em homenagem a Angel Nieto.

Com Bastianini na frente e os pneus nas últimas, Martin analisou a situação e achou que não valia a pena arriscar outra queda, que acabaria com a diferença de 13 pontos que ele finalmente havia tirado da liderança de Bagnaia antes de aterrissar na Grã-Bretanha."Quando cheguei na frente, tentei abrir uma brecha, mas usei tudo o que tinha e então Enea chegou. No final, não quis arriscar muito", acrescentou Martín, que não tem dúvidas de que Bastianini entrará na briga pelo título.

"Ele só precisava conseguir uma posição melhor no grid, e aqui ele largou em terceiro. Se ele conseguir melhorar isso [a classificação], estará um passo à frente. Definitivamente, estou contando com ele para a luta pelo campeonato", acrescentou Martin.

