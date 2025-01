MotoGP: Yamaha recruta Dovizioso para testes de Sepang

A pré-temporada da MotoGP de 2025 começa nesta sexta-feira no Circuito de Sepang, onde se realizam três dias do chamado teste de shakedown, no qual podem participar pilotos de testes de todos os fabricantes do campeonato, além de estreantes na categoria rainha. Além disso, também poderão participar os pilotos regulares das equipes com maior faixa de concessões, neste caso as japonesas Honda e Yamaha.

A equipe de Iwata confirmou a presença dos seus dois pilotos regulares, Fabio Quartararo e Alex Rins, além da sua nova aquisição para a equipe de testes e desenvolvimento, Augusto Fernández, que após dois anos na GasGas Tech3-KTM, esta temporada será ‘testador’ Yamaha com opção de participar de seis wild cards ao longo do campeonato. Cal Crutchlow, piloto de testes da equipe japonesa, está ausente há um ano devido a uma lesão na mão e poucos acreditam que ele possa voltar a pilotar uma moto da MotoGP.

Mas a grande novidade da Yamaha no shakedow de Sepang é, sem dúvida, a presença do italiano Andrea Dovizioso. O italiano, que completará 39 anos em março, está aposentado da MotoGP desde o GP de Misano, em 2022. Antes, em 2020, ele anunciou que deixaria a Ducati após oito temporadas e que tiraria um ano sabático, mas a Yamaha o resgatou como substituto em 2021 (cinco etapas) e foi piloto da Petronas em 2022 (14 GPs), antes de anunciar sua saída definitiva.

Nesta mesma terça-feira, nas suas redes sociais, Dovizioso postou um vídeo de treino físico se preparando para o regresso neste fim de semana na exigente pista da Malásia.

Novo motor Yamaha V4

Desde sua aposentadoria, Dovi se dedicou totalmente à sua paixão, o motocross, mas a Yamaha o recrutou novamente para fazer colaborações específicas, incluindo o desenvolvimento de um novo motor V4 no qual os engenheiros de Iwata estão trabalhando, conforme anunciou o Motorsport.com em setembro passado.

Este novo motor significaria que o fabricante japonês deixaria o seu habitual motor de quatro cilindros em linha para abraçar o V4 usado pelos fabricantes rivais da categoria rainha. O próprio Alex Rins explicou ao Podcast 'Por Orejas' que o primeiro contato da Yamaha M1 com motor V4 estava previsto para um teste privado realizado no início de dezembro em Jerez, mas que o jogo ainda não havia acabado a tempo de ser montado e testado na pista de Cádiz.

Com a inclusão de Dovizioso na lista de pilotos da Yamaha para o shakedown de Sepang, tudo indica que será durante esses três dias de testes que o italiano entrará pela primeira vez em pista com este novo motor V4 que, segundo a Yamaha, só chegaria à competição na segunda metade da temporada. A empresa japonesa, que admitiu trabalhar neste motor V4, mantém grande sigilo sobre os progressos neste sentido, e o fato de o shakedown de Sepang ser à portas fechadas ajudará a continuar com o mistério da sua estreia neste fim de semana.

