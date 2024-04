Sergio Pérez acredita que chegar ao ponto de aplicar uma penalidade pelo incidente entre George Russell e Fernando Alonso na Austrália foi duro. O piloto da Red Bull teme que a medida possa expor a falta de consistência da FIA se incidentes semelhantes forem ignorados nas próximas corridas da Fórmula 1.

Na ocasião, Alonso recebeu um drive-through, convertido em uma penalidade de 20 segundos, pela forma como suas táticas defensivas contra George Russell em Melbourne contribuíram para um acidente na última volta.

Perguntado pelo Motorsport.com o que pensa sobre o incidente, Pérez disse: "Minha opinião é que [a penalidade] foi definitivamente um pouco acima do limite. Eu diria que foi um pouco desnecessária."

"Mas meu maior medo é que possamos ver esse incidente novamente neste ou no próximo fim de semana e provavelmente nada acontecerá. Esse é o meu maior medo, porque estamos lutando muito para manter a consistência dentro das penalidades."

"Por exemplo, em Jeddah, houve um bloqueio de [Valtteri] Bottas na Q1 a 300 km/h com dois carros - [Oliver] Bearman e [Alex] Albon. Não houve penalidade. Eu bloqueei [Nico] Hulkenberg, ele perdeu meio décimo - ele foi mais rápido na volta seguinte, e eu ganhei três posições.", lembrou.

"Portanto, acho que o maior ponto de discussão deve ser a consistência. Se incidentes como esse forem penalizados, eles devem ser penalizados todo fim de semana. Porque, como piloto, é muito doloroso quando você trabalha duro e vê essa inconsistência."

Embora Pérez aceite que Alonso é um piloto que gosta de fazer "truques" com outros pilotos quando se trata de lutar por uma posição, ele considera que o espanhol é alguém que sabe onde está o limite do que é e do que não é permitido.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Acho que todos nós sabemos o que é aceitável, o que está dentro dos limites", acrescentou Pérez. "Quer dizer, conhecendo os pilotos, especialmente Fernando, ele sempre faz esses tipos de truques, vamos colocar dessa forma, sempre dentro dos limites.

"Acho que Fernando é um piloto muito agressivo. Mas sempre dentro dos limites. Já tive ótimas brigas com ele. Ele é um dos pilotos em quem mais confio. Devo dizer que foi um pouco demais para o limite ou provavelmente acima do limite, mas, como eu disse, talvez vejamos esse incidente novamente daqui a duas ou três semanas, e nada acontecerá."

Pérez não foi o único piloto a expressar surpresa com a forma como os comissários lidaram com o incidente com Alonso.

O piloto da McLaren, Lando Norris, disse na quinta-feira que, embora o comportamento de Alonso tenha sido "estranho", não foi suficiente para ser considerado digno de punição.

"O que Fernando fez foi estranho, tipo, extremo, mas não acho que esteja nem perto de ser considerado um brake test", disse ele.

"Deveria ser uma penalidade de alguma forma? Não. George, na minha opinião, deveria ter percebido o que estava acontecendo. Não quero comentar muito sobre isso, mas George teve tempo para ver o que estava acontecendo."

"Se George estivesse muito mais próximo e, de repente, no meio de uma reta, Fernando decolasse e George tivesse que desviar de repente ou algo assim, então acho que seria um pouco mais questionável.

"Mas George não precisava fazer nada além de frear cinco metros antes. E o resultado teria sido diferente.

"Isso também é culpa do George. Quando você é piloto, tem que reagir a tudo ao seu redor e é pior entrar na Curva 1 no início de uma corrida. Você não tem ideia de quando as pessoas vão frear, mas precisa reagir.", analisou Norris.

HAMILTON É DETONADO, Alonso CAUSA, Verstappen reage e SAINZ atira pra todos os lados; Williams SOFRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!