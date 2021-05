O erro de Valtteri Bottas em não aquecer seus pneus o suficiente no Q3 da classificação para o GP da Emilia-Romagna o fez cair para oitavo no grid e a luta para manter a temperatura dos compostos na corrida lhe tirou qualquer chance de disputar a vitória na época. Já neste sábado (01), na qualificação para o GP de Portugal de Fórmula 1, a história foi diferente.

O aquecimento dos pneus tem sido tema central no fim de semana de Portimão, com os pilotos tendo dificuldades na superfície lisa e de baixa aderência do circuito, mas Bottas foi capaz de superar as condições adversas e cravou sua 17ª pole position da carreira, à frente de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton e Max Verstappen, da Red Bull.

Os dois pilotos da Mercedes ainda tiveram problemas com a temperatura dos compostos mais tarde, já que não conseguiram retomar o ritmo do Q2 com os pneus médios para suas últimas voltas no Q3. Segundo Bottas, foi "provavelmente devido vento [aumentando] no fim da sessão e não consegui reaquecê-los corretamente."

"É uma sensação boa estar na pole", disse o finlandês. “Parece que já faz um tempo. Foi bom conseguir essa qualificação - tem sido o ponto fraco para mim nas duas primeiras corridas, fazer os pneus funcionarem. Temos trabalhado muito neste fim de semana e é bom ver que está valendo a pena. Me coloca numa boa posição para amanhã."

Na conferência de imprensa pós-classificação, Bottas disse que o resultado "colocou um sorriso" em seu rosto e acrescentou: "Nas duas primeiras corridas da temporada, a posição de largada não foi o ponto forte. Tirar tudo dos pneus e fazer com que funcionem bem tem sido uma fraqueza, mas agora parece que as coisas começaram a ir na direção certa."

"Tenho me sentido forte durante todo o fim de semana e sabia que era possível. Definitivamente, estar na pole me deixa muito feliz. Pensando na equipe, com a pressão e a batalha contra a Red Bull, é bom estar à frente."

Questionado sobre o que estava por trás de sua evolução no aquecimento dos pneus, o piloto respondeu: "Analisando as voltas, olhando essas coisas - é muito sobre o composto, confiar em seu próprio trabalho e direção de configuração."

