Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP de Abu Dhabi, etapa final de 2023, e um ponto de atenção em Yas Marina é a briga pelo vice-campeonato de construtores: a Mercedes tem quatro pontos de vantagem para a Ferrari, mas a equipe anglo-germânica vem perdendo terreno para o time italiano desde o GP de São Paulo, de modo que a Scuderia tem boas chances de passar a rival, a julgar também pela liderança do monegasco Charles Leclerc nesta sexta-feira com o SF-23.

Além disso, o esquadrão de Maranello pode comemorar o fato de que o espanhol Carlos Sainz, que se acidentou no treino livre 2 nos Emirados Árabes Unidos, não deve ter punição no grid para a corrida, uma vez que quaisquer trocas de componentes no carro do piloto devem estar dentro do limite permitido na F1. A Mercedes, por sua vez, viu os ingleses George Russell e Lewis Hamilton terminarem a segunda sessão em P6 e P8, respectivamente, o que não animou muito a equipe.

Hamilton, aliás, não tem mais chances de ser vice-campeão entre os pilotos, já que o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, garantiu o segundo lugar da tabela no GP de Las Vegas. Mas será que o time do heptacampeão mundial vai conseguir o P2 entre as escuderias? Aliás, será que as Flechas de Prata realmente se importam tanto com essa briga contra a Ferrari? É o que questionamos ao chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com em Interlagos durante a rodada brasileira da F1, o austríaco afirmou: "O P2 [de construtores] é importante pelo fato de há uma 'recompensa' financeira para cada membro da equipe e é por isso que estamos nos esforçando bastante".

"É completamente diferente do Lewis ser P2 [no campeonato de pilotos] com um carro que é tão difícil de pilotar"

"Mas, para mim, pessoalmente, [ficar em] P2 ou P3 [no campeonato de construtores] não importa porque ninguém vai se lembrar desse resultado de qualquer forma", seguiu o dirigente, que comanda a Mercedes na F1 desde a temporada 2013.

"É completamente diferente do Lewis ser P2 com um carro que é tão difícil de pilotar, o que seria uma 'declaração real' para ele [do quão bom ele é]", ponderou Wolff. No fim das contas, Hamilton não pôde evitar que Pérez, equipado com o dominante RB19, fosse o vice-campeão da 2023.

Neste sentido, a reportagem questionou Toto sobre por que a Red Bull esteve tão à frente da concorrência neste ano. "Boa engenharia", respondeu. "Eles terminaram 2022 com um bom carro. Nós terminamos com um carro ruim... por mais de um ano, não soubemos por que ele era lento".

Toto Wolff continua no comando das Flechas de Prata?

Apesar das dificuldades nos últimos dois anos, o chefe da Mercedes garante que seguirá 'firme e forte' à frente da equipe, ainda que esteja consciente dos grandes desafios que estão por vir enquanto o time busca voltar aos títulos na categoria máxima do automobilismo.

"Quando estou cansado e sob pressão, estou na minha 'zona de conforto'. É quando estou 'emocionalmente mais feliz'. Se eu me entedio, me sinto 'miserável'. Mas se tenho muita pressão, muito stress e muito cansaço, estou 'feliz'."

"Fico entediado quando sento no sofá de casa... Eu gosto de ação, mas isso é bom porque minha família gosta de ação, inclusive meus filhos. Somos uma família ativa. Sabe, 'tirar dois meses de folga' ou algo assim não é para mim, eu não sei o que faria com meu tempo livre", completou Wolff à reportagem do Motorsport.com, que em breve publicará mais trechos da entrevista com um dos dirigentes mais importantes da elite global do esporte a motor.

Horários e onde ver ações de F1 e F2 em Abu Dhabi, além dos programas em nosso YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 08h Bandsports Corrida 1 Sábado 09h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 06h15 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

F1 AO VIVO! HAMILTON e Sainz ELIMINADOS: veja DEBATE do QUALI do GP de ABU DHABI, que encerra 2023!



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se GP de Las Vegas de fato teve sucesso

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: