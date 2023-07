F1: A filosofia de atualizações das 'renovadas' Mercedes e Alpine

A Mercedes confirmou uma asa revisada em meio a um novo pacote de atualizações para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, em Silverstone, após o resultado abaixo do esperado da semana passada no GP da Áustria, em Spielberg. O modelo W14 desmontado no box britânico mostrou alguns detalhes interessantes, como a suspensão traseira, a 'porta do radiador' e os suportes inferiores para evitar a flexão mais prejudicial da peça.

A equipe dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell está em segundo lugar no campeonato de construtores, com três pontos de vantagem sobre a Aston Martin, podendo contar com a solidez da sua dupla de pilotos, pontualmente na zona de pontos, mas o W14 equipado com as 'barrigas' não empolgou no Red Bull Ring, uma pista onde se esperava que o pacote mercedista fosse mais competitivo.

A Mercedes, depois da estreia em Monte Carlo do W14 atualizado por James Allison, havia conquistado um pódio duplo na Espanha, atrás do holandês Max Verstappen na Red Bull, e o terceiro lugar de Lewis no Canadá animou, mas veio uma inesperada queda em Spielberg.

O chefe de equipe, Toto Wolff, espera que a equipe consiga se 'relançar' na pista de Silverstone, especialmente com a estreia de um novo pacote de atualizações. Nas últimas semanas, foi possível observar como os resultados mudaram abruptamente para aqueles que conseguiram trazer algo novo para a pista: o exemplo mais marcante foi certamente a McLaren em Zeltweg, embora o renascimento da Ferrari não possa ser ignorado.

A imagem-destaque do especialista técnico Giorgio Piola nos mostra a suspensão traseira do W14: nessa área, esperava-se alguma novidade, que não parece ter chegado, mas é interessante observar como a cobertura de carbono 'acaricia' o braço inferior. O triângulo superior mostra como o elemento dianteiro é inclinado para a frente em benefício de um efeito anti-squat, graças ao qual os engenheiros tentam evitar que a extremidade traseira se 'agache' durante a aceleração.

A foto também nos mostra a boca do radiador de um cárter tradicional que renunciou ao conceito 'zeropod' que nunca funcionou corretamente e, acima de tudo, destaca as duas 'vigas' metálicas de reforço que servem para reduzir significativamente a flexão da seção inferior.

Cada uma delas é sustentada por um tirante ajustável de acordo com a altura em que o assoalho deve trabalhar em um determinado circuito: os engenheiros de Brackley se inspiraram em uma ideia que Adrian Newey desenvolveu com sucesso no ano passado no RB18.

Alpine

Assim como a Mercedes, a Alpine teve uma etapa austríaca que ficou aquém das expectativas e, por isso, terá novidades em Silverstone, onde também terá uma asa revisada -- na Hungria ou na Bélgica, um novo assoalho também deve ser instalado.

O chefe da equipe, Otmar Szafnauer, comentou: "Estaremos testando a nova asa dianteira imediatamente para encontrar o equilíbrio certo, pois representa uma melhoria significativa no desempenho. Então você tem que equilibrar o resto das configurações em torno da nova asa dianteira. Faremos isso na sexta-feira, então saberemos mais sobre o ganho de desempenho que isso representa".

Questionado sobre afirmação piloto francês Pierre Gasly, segundo o qual a Alpine ainda está de dois a três décimos aquém do ritmo, Otmar respondeu: "Penso que sim. Isso é exatamente o que estamos tentando melhorar. A asa dianteira traz um décimo e temos um assoalho que está chegando nas próximas corridas também. Isso trará alguns décimos a mais. O problema é que ninguém fica de braços cruzados".

"Embora façamos essas evoluções em intervalos regulares, os outros fazem o mesmo. Portanto, só precisamos garantir que nossos esforços tragam um desempenho um pouco melhor que os deles. Então podemos alcançar esses dois décimos de que Pierre está falando", completou Szafnauer.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha, que também contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band / Bandsports Corrida Domingo 11h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 11h05 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h55 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h45 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h20 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

