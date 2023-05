Quatro pódios em cinco corridos, todos em terceiro lugar. Estes são os números de Fernando Alonso até agora na temporada 2023 da Fórmula 1, o melhor piloto além dos representantes da Red Bull. Além disso, dado o desempenho de Ferrari e Mercedes, há uma chance real de que a Aston Martin mantenha o segundo lugar na tabela de construtores.

Poucos teriam pensado, durante as férias de inverno, que o espanhol seria o mais provável para quebrar o reinado de domínio da Red Bull, não porque ele seja um piloto tão ruim aos 41 anos, mas porque a Aston Martin saltou do meio-campo para um candidato ao pódio em todas as corridas. A 33ª vitória em uma corrida é a próxima meta e, em uma entrevista à Sky Sports, Alonso explicou onde pode alcançá-la:

"Posso vencer uma ou duas corridas este ano, nosso carro talvez não seja o mais rápido nas retas e precisamos mudar isso, mas somos muito bons nas curvas, então eu diria que nossa melhor chance é em pistas com curvas lentas, como Mônaco, Budapeste ou Singapura."

"No início do ano, achei incrível estar no pódio, mas depois do quarto lugar queremos mais, pelo menos um segundo lugar. As duas Red Bulls são inquebráveis por enquanto, são as mais fortes, mas se houver uma brecha em sua armadura, temos que fazer tudo o que pudermos para explorá-la, e até agora não cometemos nenhum erro", disse o piloto, que nunca esteve em uma posição tão boa depois de cinco corridas em sua carreira.

