O regulamento de 2022 que vai trazer de volta os carros de efeito solo nas corridas de Fórmula 1 está destinado a mudar alguns conceitos técnicos que têm caracterizado os carros dos últimos anos.

Há alguns meses, as equipes receberam o mais recente layout do monoposto 2022 do ponto de vista aerodinâmico, com todas as atualizações resultantes das contínuas revisões das regras, também de acordo com eventuais bugs que possam encontrar ao fazer as novas regras do zero.

E ao escanear cuidadosamente o modelo aerodinâmico criado com curadoria de Pat Symonds, consultor da FOM, verifica-se que diferentes times podem revolucionar alguns conceitos, entre outras coisas, como esquemas de suspensão.

De acordo com rumores vindos de Maranello, a Ferrari que terá que lutar pelo campeonato mundial em 2022 pode ter um esquema de suspensões muito diferente daquelas usadas no SF21.

A Scuderia certamente não é a equipe que tem sido apreciada recentemente pelas soluções de ponta, adotando conceitos muito tradicionais e pouco inovadores, enquanto a Mercedes e a Red Bull, com o W12 e o RB16B, apresentam ideias muito mais radicais.

Sabíamos que a Gestione Sportiva está realizando uma unidade de força Superfast que deveria fechar a lacuna de potência com a Mercedes e a Honda, mas a Scuderia está considerando se deveria abandonar a suspensão dianteira push rod para mudar para a versão pull rod: o bico da F1 2022 voltará a ser baixo, então pode ser uma vantagem competitiva ser capaz de mover para baixo para abaixar o centro de gravidade.

O eixo traseiro, por outro lado, será caracterizado pela continuação dos canais Venturi que deverão gerar grande parte da carga aerodinâmica e tendo o tirante do pull rod cruzando certamente não seria o ideal se você deseja manter a dinâmica de fluido interna livre de turbulência prejudicial.

A Ferrari, portanto, estaria considerando quais soluções adotar: tração dianteira e tração traseira significariam uma ruptura com a cultura dos últimos anos, embora a equipe de Maranello tenha sido a última a colocar monopostos com o tirante dianteiro nos últimos quatro anos: F2012, F138, F14T e F15T, enquanto o retorno ocorreu com o SF16-H em 2016.

Quanto ao push rod traseiro, precisamos voltar à Ferrari F2012, quando a equipe de Maranello se alinhou com as opções que a Red Bull já havia introduzido em 2009 e foi seguida por todas as escuderias até o momento. O último carro da Scuderia com amortecedor traseiro foi a Ferrari 150 ° Italia de Nicholas Tombazis e Aldo Costa de 2011.

Se o objetivo é criar um monoposto capaz de lutar pelo campeonato mundial novamente, será fundamental introduzir conceitos não óbvios e inovadores. Outras equipes também podem ir na mesma direção, em particular a Red Bull, e será importante descobrir como as ideias vindas do passado podem ser atualizadas com abordagens muito mais modernas e funcionais para o carro 2022 .

Em Maranello também tem um plano B pronto que prevê esquemas de suspensão em linha com o que vemos hoje, como alternativa válida a um projeto que deve ser corajoso se a intenção é trazer a Scuderia de volta à luta pelo topo.

A Ferrari, como outras equipes da categoria, já contribuiu com três dias de testes para o desenvolvimento dos novos pneus Pirelli: os de 18 polegadas, aliás, são uma das grandes mudanças da F1 para o próximo ano e os técnicos da Gestione Sportiva puderam ter uma ideia clara de qual será a orientação do único fornecedor de pneus e que poderá também direcionar algumas escolhas de design do carro.

A fase de análise e pesquisa é muito interessante quando um novo regulamento é introduzido porque cada equipe pode desenvolver e adotar soluções muito diferentes antes que os times, ao longo do tempo, utilizem conceitos que serão gradativamente escolhidos por todos por serem os mais funcionais aos padrões em vigor.

Laurent Mekies, diretor esportivo da Ferrari, disse que 90-95% dos técnicos da Scuderia já trabalham em tempo integral no projeto do carro de 2022: será interessante saber se eles terão coragem de arriscar com um projeto que define o novo momento da F1 ...

