Sebastian Vettel enfrentou outro frustrante fim de semana em Silverstone, pois não conseguiu pontuar em um fim de semana em que não encontrou velocidade em seu carro. Ele definha na 13ª colocação do campeonato.

Vettel não conseguiu explicar porque as coisas têm estado tão difíceis nesta temporada e o chefe da equipe, Mattia Binotto, diz que não seria contra a uma mudança de chassi se isso pudesse ajudar.

“É algo pelo menos que não discuti [ainda]”, disse Binotto. “Isso faz parte da discussão que temos dentro da equipe. Acho que estamos abertos se for algo que possa ajudar. Por que não?”

“Acho que tudo o que podemos fazer para ajudar é importante para nós, para o Sebastian, e penso do ponto de vista da equipe e do ponto de vista do piloto, tentar fazer melhor nas próximas corridas. Vou deixar para o piloto e a equipe discutir e decidir.”

Vettel disse que não sabia por que o progresso com seu carro atingiu o limite de desempenho no primeiro fim de semana do GP da Grã-Bretanha, mas ele permaneceu esperançoso de um ‘reset’ para a próxima corrida na Espanha.

“Você teve dois fins de semana no mesmo lugar e desde o sábado de manhã da semana passada, não conseguiu progredir. Isso é o que se destaca”, disse Vettel, quando questionado se havia alguma explicação óbvia para onde estava o déficit para Leclerc.

“Acho que este fim de semana foi um pouco mais difícil de julgar porque executamos níveis ligeiramente diferentes de downforce no carro. Nas voltas, parece uma perda bastante equilibrada e, principalmente, em curvas de baixa e média velocidade.

“É algo que não resolvemos. Obviamente, temos a próxima corrida chegando em uma semana, não aqui novamente, mas em outro lugar, então veremos o que podemos fazer. Mas espero que possamos voltar à mesa com um ritmo normal.”

“Acho que nessa corrida também no fim de semana passado, as nossas corridas [Leclerc e a minha] foram muito diferentes. Eu sempre fiquei preso no trânsito começando mais atrás. Perder o carro na primeira volta não ajudou neste aspecto, mas provavelmente foram poucas voltas para comparação na corrida. Esperançosamente, o próximo será uma corrida mais suave e, portanto, deve haver um resultado direto.”

