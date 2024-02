F1: Hamilton e Alonso participam de testes da Pirelli na Espanha

Mercedes e Aston Martin estão ocupadas hoje e amanhã com os testes da Pirelli no circuito de Jerez de la Frontera. A companhia milanesa continua com o desenvolvimento dos pneus da Fórmula 1 de 2025, depois da sessão com a Ferrari em Barcelona, com os dois pilotos titulares, Charles Leclerc e Carlos Sainz, alternando-se ao volante de um SF-23.

Na Andaluzia, os técnicos esperam encontrar condições de temperatura mais favoráveis ​​do que as observadas em Montmelò, quando fez bastante frio (12-14 graus em média no asfalto).

O objetivo da equipe liderada por Mario Isola é estudar e controlar o superaquecimento dos pneus, questão que não é fácil de analisar porque o ideal seria parar o carro no momento em que o piloto vir na tela do volante que ele chegou ao superaquecimento. O ideal seria que os engenheiros italianos pudessem colher dados no exato momento em que os pneus superaquecem.

Na realidade, as equipes executam um plano de trabalho para o qual não há paradas na pista, mas que haja a conclusão normal do stint que, no entanto, provoca alterações nas condições químicas no momento do recolhimento da informação. Neste caso, é muito importante não só recolher os dados de telemetria, mas também as indicações dos pilotos, que podem avaliar as alterações no comportamento dos pneus independentemente do tempo de volta.

Não é por acaso, portanto, que neste plano de testes da Pirelli as equipes envolvam apenas os pilotos de fábrica: hoje em Jerez de la Frontera, Lewis Hamilton no Mercedes W14 e Fernando Alonso no Aston Martin AMR23 estão ocupados. Tanto o inglês como o espanhol poderão dar uma importante contribuição para o desenvolvimento de pneus lisos no último ano na configuração de 18 polegadas, visto que a partir de 2026 a F1 decidiu mudar para 16 polegadas para ajudar a reduzir o peso dos carros.

Amanhã será a vez de George Russell e Lance Stroll. Recordemos que no dia em que a sensacional mudança de Hamilton para a Ferrari se tornou realidade, o jovem britânico esteve em Milão, na sede da Pirelli, para participar numa reunião de pré-temporada que a equipe Mercedes tinha agendada com os responsáveis ​​do fornecedor.

