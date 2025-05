Lewis Hamilton quer que a Associação de Pilotos de GPs de F1 (GPDA) tenha mais poder para ajudar a administrar a Fórmula 1.

Em Miami, Hamilton liderou os apelos para a formação de um sindicato para estabelecer uma posição de autoridade, o que significa que os pilotos podem ter alguma participação na definição das regras do esporte e nos planos para o futuro. Isso ocorre depois de um impasse entre os pilotos e o órgão regulador do esporte, a FIA, em relação às regras contraditórias sobre palavrões.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, adotou uma postura rígida ao punir os pilotos pelo uso de palavrões em coletivas de imprensa. No entanto, ele admitiu estar considerando uma mudança em sua decisão de multá-los por tais explosões, escrevendo em sua conta no Instagram que, após o "feedback construtivo" de pilotos de todo o mundo, ele estava aberto a fazer "melhorias".

Quando perguntado antes do GP de Miami sobre o relacionamento da GPDA com a FIA, Hamilton disse: "Em última análise, a GPDA é muito unificada. Estamos trabalhando para podermos trabalhar em estreita colaboração com a FIA. Todos nós queremos fazer o esporte funcionar em conjunto e torná-lo melhor. É claro que enfrentamos um desafio um pouco difícil nessa comunicação ao longo do tempo."

"No final das contas, não temos um lugar de poder na mesa e isso precisa mudar, na minha opinião. Se olharmos para outros esportes que têm sindicatos, isso pode ser algo que entre em jogo em algum momento. Não queremos controlar as coisas. Queremos apenas colaborar com eles e fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. As pessoas estão tomando decisões por outras que nunca estiveram nessa posição, por isso é bom ter um ponto de vista da perspectiva dos pilotos."

Na última temporada, Max Verstappen foi punido por xingar em uma coletiva de imprensa ao vivo durante o GP de Singapura. O tetracampeão recebeu uma penalidade de "trabalho de interesse público" por ter usado um palavrão durante uma transmissão televisiva.

Ben Sulayem também supervisionou um aumento nas possíveis multas de €10.000 (R$64 mil) para €120.000 (R$770 mil), além de ameaças de suspensões e deduções de pontos.

O piloto do Campeonato Mundial de Rally, Adrien Fourmaux, foi o primeiro piloto a ser punido por violar as novas regras quando usou um palavrão durante uma entrevista televisionada no final da etapa do Rally da Suécia, em fevereiro. Ele foi punido com uma multa de €10.000 (R$64 mil) e uma suspensão adicional de €20.000 (R$128 mil).

