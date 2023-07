A AlphaTauri acredita que sua persistente fraqueza na entrada de curvas foi mascarada no GP da Hungria de Fórmula 1 da semana passada, negando uma resposta mais clara sobre como Daniel Ricciardo se sairá no AT04.

Ricciardo se juntou à sua antiga equipe por empréstimo da Red Bull a partir de Budapeste para substituir Nyck de Vries, que foi demitido. Uma área com a qual De Vries teve dificuldades no AT04 foi a fraqueza na entrada de curva, um problema que também afetou o australiano durante seu período conturbado na McLaren.

Ricciardo disse que rapidamente se sentiu em casa com o carro após seu período sabático de oito meses, pois superou o companheiro de equipe se e terminou em 13º lugar, apesar de ter sido tocado por Zhou Guanyu na largada.

Mas, de acordo com o chefe de engenharia de pista da AlphaTauri, Jonathan Eddolls, as características do sinuoso circuito de Hungaroring, combinadas com as temperaturas elevadas, mascararam alguns dos traços de mau comportamento do carro, e ainda não se sabe como Ricciardo se dará com ele.

Quando perguntado pelo Motorsport.com antes da corrida se a fraqueza da entrada da AlphaTauri nas curvas ainda era predominante, Eddolls respondeu:

"Na verdade, essa não foi uma das maiores limitações até agora no fim de semana, porque a aderência dos pneus e a força descendente meio que a mascararam. Não foi um problema tão grande aqui."

"Curiosamente, aqui estamos chegando ao máximo de downforce, com pneus muito macios. Além disso, você pode usá-los com pressões muito baixas, algumas das mais baixas da temporada, devido às características do circuito."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas, de acordo com Eddolls, corrigir a fraqueza da entrada de curva ainda é um trabalho em andamento, apesar de algumas das atualizações recentes da equipe, que incluem um assoalho ajustado e novas asas dianteiras e traseiras.

"As atualizações têm o objetivo de resolver isso", disse Eddolls. "Eu não diria que resolvemos o problema, com certeza, embora [os pilotos] não tenham feito comentários e acho que entendemos o motivo, então esse continua sendo o caminho que queremos seguir.'

Ele acrescentou que Ricciardo não relatou nenhuma fraqueza ou deficiência significativa no comportamento do carro, mas apenas confirmou a necessidade da equipe de adicionar mais carga aerodinâmica ao carro para se firmar no pelotão intermediário.

"O ponto positivo é que o feedback que recebemos de Daniel até agora confirma nosso tipo de direção geral: precisamos de mais downforce. Ele disse, como todos nós sabemos, que nos faltava um pouco de downforce em relação às equipes de ponta."

"Mas, até o momento, ele não disse quais são as grandes áreas específicas de fraqueza, pois entendemos que o carro não tem grandes problemas, só que precisamos de um pouco mais de carga para sermos competitivos."

O segundo pitstop antecipado de Ricciardo não só permitiu que ele ultrapassasse vários pilotos e recuperasse a 13ª posição depois de ficar preso no tráfego, mas ele explicou que o breve período de ar limpo também lhe deu muito mais informações sobre o que o carro é capaz de fazer.

"Sim, isso foi muito importante", disse Ricciardo. "Acho que teria sido uma corrida muito mais desanimadora e talvez ainda houvesse muitas perguntas a serem respondidas."

"Apenas ter o ritmo, ter o ar livre e cometer alguns erros, aprender com eles, saber o que o carro gosta e o que não gosta. Acho que aprendi muito com a corrida."

Reportagem adicional de Matt Kew

