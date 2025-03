Satisfeito com seu quinto lugar na classificação da corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, George Russell não demorou a elogiar o tempo mais rápido de seu ex-companheiro de equipe Lewis Hamilton, mas espera desafiá-lo pela vitória na corrida curta.

"Fiquei muito feliz com minha volta na SQ3", disse o britânico da Mercedes. "Parabéns ao Lewis pela pole, foi uma volta muito boa [dele]".

Ao analisar a performance durante o quali, Russell afirmou que o quinto tempos mais rápido fez sentido em relação a performance da sessão de sexta-feira.

"Acho que o P5 reflete nosso nível hoje. Foi estranho que na SQ2 eu tenha ficado fora do top 10 por um tempo e, de repente, subi para a P2".

"Não senti nenhuma diferença [entre esses dois momentos], para ser honesto. Sabíamos que seria complicado com os pneus e, com a corrida de sprint, você só tem algumas voltas para realmente se encontrar [nos treinos] e, hoje, foi esse o caso. O P5 não é ruim para nós".

Embora surpreso com o fato de a McLaren não ter aproveitado o ritmo mostrado até agora nas sessões iniciais do GP da China, Russell acredita que será uma batalha acirrada entre as quatro principais equipes e que a Mercedes terá uma chance na sprint de 19 voltas que abre o dia da F1 neste sábado: "Acho que tudo pode se resumir às equipes de ponta".

"É um pouco surpreendente o que aconteceu com a McLaren, porque eles foram muito rápidos nos treinos livres, muito rápidos no SQ1 e SQ2, e no final Lewis e Max [Verstappen, segundo com 0s018] fizeram um bom trabalho. Estávamos um pouco atrás deles. Mas acho que temos uma chance no sprint. Pode ser uma corrida interessante".

Antonelli se sente mais confortável com os pneus médios do que com os macios

Kimi Antonelli está atrás de George Russell por quase seis décimos na classificação para o sprint. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Andrea Kimi Antonelli, no entanto, teve sentimentos mistos: embora seu sétimo tempo tenha evitado o mesmo cenário de Melbourne, onde foi eliminado na Q1, ele ficou desapontado com seu desempenho quando os pneus macios foram instalados no SQ3, onde terminou mais de meio segundo atrás de Russell.

"As coisas estavam parecendo boas. O SQ2 foi bem apertada e eu me senti bem com o carro. Mas, com os pneus macios, tive muita dificuldade na primeira volta, especialmente porque senti que a aderência era muito ruim".

"Acho que o aquecimento não foi o ideal da minha parte e, quando comecei a volta, os pneus estavam muito frios e tive muita dificuldade durante toda a volta, em termos de aderência. Ainda assim, [foi] uma classificação melhor do que em Melbourne, com certeza, e veremos o que podemos fazer amanhã".

"Honestamente, na média, eu me senti muito bem", acrescentou. "Em particular, sempre consegui encontrar tempo nos dois últimos [setores]. Eu me senti bem, mas é uma pena que os pneus macios não tenham dado os mesmos resultados".

