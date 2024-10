F1: Mercedes revela mudanças necessárias no carro para 2025

A Mercedes reavaliou seus planos para o carro de Fórmula 1 de 2025 e agora pretende fazer mudanças em várias áreas, revelou George Russell. As dificuldades enfrentadas pela equipe desde as férias de agosto levaram a uma profunda revisão do projeto do W15 nas últimas semanas, especialmente quando ela se compromete com seu concorrente para o próximo ano.

E, com base no que foi aprendido com esse trabalho na fábrica de Brackley, Russell disse que algumas revisões serão feitas agora para o W16.

"Essas três semanas de folga foram ótimas, pois nos permitiram dar um passo atrás e reavaliar o carro como um todo, pensando também no próximo ano", disse. "Definitivamente, descobrimos algumas coisas que queremos mudar para o próximo ano".

"E quando você está no meio de uma temporada, às vezes não tem essa oportunidade de realmente se aprofundar nos fundamentos do carro. Então, foi muito positivo ver isso."

A equipe das 'flechas de prata' está introduzindo uma atualização para o GP dos Estados Unidos deste fim de semana, que Russell espera que possa ajudá-la em relação aos adversários.

"Obviamente, fizemos as atualizações que levamos para Spa", acrescentou o britânico. "Então, efetivamente, estamos dando dois passos agora e trazemos essa atualização. Portanto, esperamos que ela tenha um grande impacto".

"Espero que, com a atualização, possamos estar na briga novamente, pelo menos na classificação, e lutar pelos quatro primeiros lugares. E depois, na corrida, lutar por um pódio. Mas, realisticamente, sabemos que a McLaren e Lando [Norris] estão um bom passo à frente de todos no momento'.

Embora a Mercedes pareça ter recuado desde a pausa de agosto, o companheiro de equipe de Russell, Lewis Hamilton, sugeriu que parte da explicação se deve ao fato de estar fora de sincronia com os rivais em termos de introdução de atualizações.

"Estamos um pouco fora de sequência em relação aos outros", disse ele. "Os outros trouxeram atualizações em momentos em que nós não o fizemos. Estamos trazendo uma atualização aqui, por exemplo, e algumas pessoas trarão pequenas partes aqui, mas talvez nem todos tenham a mesma atualização que nós".

"No final das contas, perdemos um pouco o rumo com a configuração, tentando obter o máximo desse piso que está se deteriorando lentamente [à medida que envelhece]. Acho que entendemos onde nos desviamos e espero que neste fim de semana possamos voltar a ter um equilíbrio melhor", conclui.

VERSTAPPEN POLE DA SPRINT DOS EUA! Russell 2º, Leclerc 3º, Norris 4º no GRID DE SÁBADO em Austin

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!