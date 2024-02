A Red Bull fez uma aparição surpresa nesta terça-feira, a atual campeã mundial estreou o carro que será utilizado na temporada 2024 da Fórmula 1, o RB20, na pista britânica de Silverstone.

O desafiante saiu do box número 6 pela primeira vez e, pelo número 1 estampado no capô, foi possível saber que era Max Verstappen quem estava no volante. A equipe aproveitou os primeiros 200 quilômetros disponíveis para o dia de filmagem e o carro estava equipado com os pneus de demonstração da Pirelli, conforme exigido pelo regulamento.

Nas primeiras imagens - flagras - já é possível ver duas novidades importantes do carro: estamos falando do bico, que agora se prende à asa dianteira no primeiro perfil, enquanto no ano passado ele era preso ao segundo. Portanto, o bico está visivelmente mais longo, provavelmente para tentar tirar proveito da flexão da asa.

Outra diferença bastante acentuada pode ser encontrada nas bazucas, que no RB20 começam a partir da fixação da asa e são mais altas do que no ano passado. Adrian Newey, durante as férias, falou sobre a evolução do RB20 em relação ao RB19 e, provavelmente blefando, de preocupações com as melhorias dos rivais.

O brilhante engenheiro de Stratfod-upon-Avon também acrescentou que estava preocupado com a possibilidade de ser muito conservador no design do RB20. As primeiras imagens, no entanto, já indicam diferenças visíveis que não sugerem um monoposto necessariamente conservador.

Watch: Rico Penteado comenta "caso Horner" e a consequente 'crise' na Red Bull

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #268 – O que será do futuro de Horner e Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: