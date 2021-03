Após terminar em um distante terceiro lugar no GP do Bahrein de Fórmula 1, atrás de Lewis Hamilton e Max Verstappen, Valtteri Bottas disse que ficou surpreso ao ver que a Mercedes havia adotado uma "estratégia de defesa". Mas Toto Wolff, chefe da equipe rebateu o finlandês, dizendo que entendia a frustração do piloto por ter ficado com a mesma estratégia de pneus do companheiro, mas que não havia outra opção na mesa.

Após um pequeno susto na largada, perdendo momentaneamente a terceira posição para Charles Leclerc, que comprometeu qualquer chance que teria de lutar pela vitória, Bottas teve uma prova de lobo solitário, sem ameaçar os ponteiros e nem ser ameaçado por quem vinha atrás, fazendo um terceiro pit stop no final para obter o ponto da volta mais rápida.

Após recuperar a posição para Leclerc, sua diferença para Hamilton e Verstappen fizeram a Mercedes decidir que o finlandês adotaria a mesma estratégia de paradas do britânico, para buscar o undercut contra Verstappen. Mas um segundo pit stop lento devido à problemas no encaixe da roda dianteira direta comprometeram ainda mais esses esforço.

Após a corrida, Bottas disse que estava desapontado e surpreso com o fato da equipe ter colocado ele em uma estratégia de "defesa".

"Estou desapontado. Que bom que, como equipe, conquistamos bons pontos. Mas, do meu lado, eu senti que a nossa estratégia era mais de defesa do que de ataque, o que me surpreendeu e isso não é normal, não é ideal".

"Tive ainda uma parada lenta que, no fim, tirou qualquer oportunidade, mas o ritmo foi bom em alguns momentos".

Quando perguntado pelo Motorsport.com se havia uma estratégia alternativa que a Mercedes poderia ter adotado, Wolff explicou que não havia outra opção na mesa, apontando que Bottas comprometeu suas próprias chances ao ser ultrapassado por Leclerc na largada.

"Acredito que não haviam estratégias na mesa", disse Wolff quando questionado sobre a fala de Bottas. "Porque tentamos o undercut com Valtteri também e acho que isso mudou sua corrida".

"O resultado não foi o que esperamos porque ele perdeu uma posição na largada e não conseguiu recuperar a distância para os dois na frente. A parada foi feita para tentar o undercut em cima de Max e acho que poderíamos ter sido bem-sucedidos, se não fosse o problema no pneu dianteiro direito".

Wolff entendeu a frustração de seu piloto, já que Bottas não tinha todas a informações disponíveis com ele no cockpit.

"Eu entendo sua frustração no carro, com informação limitada, achando que poderia ter feito algo diferente. Mas não havia outra estratégia para correr".

"Uma parada era impossível, o médio não seguiria até o fim, o duro no meio do caminho estava perdendo performance. Não havia outra opção".

