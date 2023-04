Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin é, sem dúvidas, a grande surpresa deste começo de temporada na Fórmula 1, acumulando três pódios em três corridas com Fernando Alonso. E mesmo vendo a melhor na performance de sua ex-equipe, Sebastian Vettel diz não estar arrependido da decisão de se aposentar no final do ano passado, logo antes do salto de performance da Aston.

Com apenas três corridas, a Aston já soma 65 pontos, mais do que o obtido pela equipe em toda a temporada 2022.

Vettel provavelmente não esperava tal cenário quando anunciou sua aposentadoria do esporte em 28 de julho do ano passado. Embora o tetracampeonato tenha obtido um pódio com a equipe em Baku 2021, a Aston tinha passado as temporadas anteriores na metade debaixo do grid, e a revolução técnica de 2022 não havia ajudado na progressão.

Mas os investimentos feitos por Lawrence Stroll começam a surtir efeitos, com a perspectiva de novas melhoras com a conclusão das obras de um novo campus próximo à sede atual. Será que esse somatório deixa Vettel arrependido?

"Não me arrependo de ter saído", disse o alemão ao Bild. "Claro que seria mais fácil se o carro não fosse tão bom como agora, mas a felicidade vence".

O maior beneficiado da aposentadoria de Vettel é, sem dúvidas, Alonso, que veio para a Aston da Alpine: "Alonso também teve alguns anos em que não teve um bom carro, então talvez ele viva uma segunda juventude".

De qualquer forma, Vettel está curtindo sua nova vida longe dos paddocks e mais próximo da família.

"Neste momento, as coisas estão indo bem, e estou ansioso para fazer coisas que me interessam e aprender sobre diferentes assuntos. Gosto de passar tempo com meus filhos e família. Estou cheio de ideias e estou livre antes que saia algo mais concreto".

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music