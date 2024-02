Confirmada nesta quinta-feira, a ida de Lewis Hamilton, piloto britânico da Mercedes, rumo à equipe Ferrari, da Itália, a partir de 2025, já causou efeitos significativos. Estes são superlativamente positivos tanto para a Scuderia quanto para o heptacampeão, como mostra o Motorsport.com.

Na data do anúncio, o preço das ações da Ferrari cresceu mais de 10%, subindo de US$ 346,78 (R$ 1705,81 na cotação do dia) no início do pregão para US$ 384,00 (R$ 1888,90), atingindo um novo recorde na Bolsa de Valores de Nova York.

Isso deu à marca de Maranello -- não ao time de Fórmula 1 -- uma capitalização estimada em US$ 69,12 bilhões (R$ 303 bi no câmbio atual), bem superior aos US$ 62,4 bilhões (R$ 343 bi) que valia no fechamento do pregão de quarta.

Nas redes sociais, segundo levantamento do SDA, Hamilton sentiu o impacto dos novos fãs ferraristas: na quinta, o aumento no número de seguidores do piloto foi 928% superior à média de novos seguidores que o piloto teve no Instagram nos últimos 13 dias, por exemplo.

O efeito também foi positivo para a equipe italiana de F1, ainda que em menor escala. Na mesma rede social, a Ferrari teve um aumento 93% superior ao que estava tendo em média entre os dias 18 e 31 de janeiro.

