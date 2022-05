Carregar reprodutor de áudio

Enquanto os carros de 2022 da Fórmula 1 se provaram mais fácil de seguir uns aos outros nas batalhas, a redução do ar sujo acabou dando uma ênfase maior os benefícios do DRS. E para o tetracampeão Sebastian Vettel, a categoria pode ir para um caminho errado caso as ultrapassagens aconteçam exclusivamente com o acionamento da asa móvel.

A extensão de algumas zonas de DRS, como na Arábia Saudita, além da adição de quatro áreas na Austrália, criaram uma situação em que as ultrapassagens são praticamente garantidas para o carro de trás.

Vettel, que não correu no Bahrein e em Jeddah devido à Covid-19, alertou que a F1 precisa tratar com cautela sua dependência do DRS. Desde sua introdução original como forma de ajudar os pilotos a tentarem uma manobra, o tetracampeão teme que a F1 esteja em uma situação em que esse seja o único modo de ultrapassar.

Refletindo sobre as mudanças com os carros de 2022, ele disse: "Acho que você pode seguir mais de perto. Mas há menos efeito de arrasto e possivelmente dependemos do DRS mais que no passado".

"Seria interessante tirar o DRS para ver como que as corridas realmente seriam, e se você pode ultrapassar melhor que, vamos dizer, no passado. Tenho um pouco de cautela com o DRS, porque trouxe uma assistência para ultrapassagens, mas agora parece o único modo de conseguir uma manobra em alguns momentos".

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel acredita que os chefes da F1 deveriam pensar em carros que não necessitem do apoio do DRS para que as ultrapassagens aconteçam.

"Idealmente, temos um conjunto de regras que nos permitam aproximação e manobras sem DRS. O DRS não estava ali por 70 anos. Ele chegou há 10 anos para ajudar, como experimento. Acho que uma ultrapassagem sempre deve ser um esforço, e não ditado por estar na zona, podendo usar o DRS".

"Na corrida em Jeddah, você tinha os líderes frenando para a linha de DRS, tentando passar em segundo, é um tipo diferente de corrida. Não acho que devemos seguir esse caminho. Mas ainda estamos no começo do projeto. Você definitivamente pode seguir mais de perto. Ultrapassar ainda é difícil, mas deve ser um esforço que vira uma recompensa quando você consegue".

Enquanto os novos carros da F1 foram criados para melhorar as corridas, os chefes do esporte deixaram claro que inicialmente querem manter o DRS para entender melhor como que os carros se comportam nas batalhas. Mas Ross Brawn, diretor esportivo da F1, sempre deixou claro que o objetivo a longo prazo é se livrar do dispositvo.

"Gostaria de chegar a um estágio onde o DRS deixa de ser algo fundamental", disse Brawn no lançamento do novo regulamento. "Mas passa a ser algo fácil de debater se seguirá ou não se tornarmos os carros mais fáceis de batalhar uns com os outros".

"Ultrapassar é o ápice, claro, mas ter uma boa batalha é algo fundamental, e se você tem carros que não conseguem seguir uns aos outros consistentemente por causa da degradação de pneus e a perda de performance, você não tem boas disputas".

"Você pode ter uma boa batalha em que o carro à frente segue liderando no final das contas, mas pelo menos você tem uma bela disputa. Temos que fazer um esforço para garantir que todos entendam a diferença entre ultrapassagens e corridas".

