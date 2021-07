A Fórmula 1 volta a Spielberg neste fim de semana para o GP da Áustria com uma Red Bull embalada pela vitória de Max Verstappen sobre o rival pelo título Lewis Hamilton no mesmo circuito na etapa da Estíria e a Mercedes, principal adversária nos construtores, tentando se recuperar no campeonato.

O holandês dominou de ponta a ponta a última corrida e a equipe alemã ainda busca entender a velocidade de reta da rival, que ganhou nas pistas de rua e também nas tradicionais. No último dia 27, o chefe das flechas de prata Toto Wolff anunciou que não haverá mais atualizações no carro de 2021, com foco no regulamento do próximo ano.

No entanto, a informação foi contestada pelo mandatário da RBR Christian Horner, que disse não acreditar nas palavras dele, por James Allison, diretor técnico da Mercedes, ao confirmar que ainda haverão modificações e pelo próprio Motorsport.com: Rico Penteado, ex-engenheiro da Renault na F1, acredita ser uma tentativa de "desvio de atenção" de Wolff.

A disputa também segue acirrada no pelotão do meio, McLaren e Ferrari protagonizam a briga pelo terceiro lugar nos construtores. Lando Norris está em excelente fase e Daniel Ricciardo com dificuldades na equipe britânica, enquanto Charles Leclerc e Carlos Sainz pontuam constantemente com os dois carros pela escuderia de Maranello.

Mais atrás, a Alpine traz uma novidade da Fórmula 2 para os treinos livres e a Williams, com bom ritmo no Red Bull Ring, pode sonhar com o tão esperado primeiro ponto desde 2019 e, quem sabe, junto ao fim do jejum de George Russell pelo time.

Como de costume, a Áustria promete muitas emoções desde que o primeiro carro for à pista, confira o que esperar com o Motorsport.com:

*Horários de atividades e dos programas do site você vê mais abaixo

Dominância da Red Bull... de novo?

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Antes do GP da França, Horner afirmou que se a Red Bull vencesse em Paul Ricard, ganharia em qualquer lugar. Por enquanto, ele cumpriu a promessa e triunfou no GP da Estíria. Será que podem repetir a dose no mesmo circuito? O conselheiro Helmut Marko já disse que sim...

McLaren x Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Em uma disputa que lembra os bons tempos das duas equipes, McLaren e Ferrari travam duelo acirrado pelo terceiro lugar no mundial de construtores e na Áustria não será diferente. Após um fim de semana desastroso no GP da França, a escuderia de Maranello se recuperou na Estíria e pontuou com os dois carros, enquanto Norris levou o quinto lugar pela equipe de Woking. O britânico já disse que a rival pode ultrapassá-los facilmente no campeonato, qual sua aposta?

Primeiro ponto de Russell pela Williams, agora vai?

George Russell, Williams FW43B, in the pits Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Russell, mais uma vez, ficou no quase no último fim de semana. O britânico largou da 10ª posição, chegou a disputar o sétimo lugar, mas um problema no sistema de pressão o forçou a abandonar a corrida. O piloto segue sem pontuar pela Williams desde sua estreia na categoria, em 2019. Ritmo no Red Bull Ring ele tem, será que agora o carro vai até o fim?

Novidade na Alpine

Guanyu Zhou, Alpine F1 Team Test Driver Photo by: Alpine

Líder da Fórmula 2 até o momento, o chinês Guanyu Zhou fará sua estreia em um carro de F1 no primeiro treino livre do fim de semana na Áustria. O piloto é membro da academia da Alpine e será o segundo chinês a participar de um evento da categoria. A equipe francesa tem também como destaque o cada vez mais adaptado Fernando Alonso e a batalha de Esteban Ocon para voltar a ter as boas atuações do início da temporada.

Fórmula 3 e W Series com brasileiros

Caio Collet em Paul Ricard Photo by: Dutch Photo Agency

"Penúltimo" degrau para a F1, a Fórmula 3 também volta aos trabalhos. Os brasileiros Caio Collet, que conquistou um pódio na última etapa e também faz parte da academia da Alpine, e Enzo Fittipaldi, com seu melhor resultado do ano na França, vão à pista em busca de bons resultados para seguir chamando atenção das equipes. Na W Series, categoria feminina, Bruna Tomaselli representa o país mais uma vez contra as melhores pilotos do automobilismo internacional.

Veja os horários da F1 na Áustria e da cobertura do Motorsport.com no YouTube:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 12h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 06h05 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

EXCLUSIVO: Entenda o que há de REAL no discurso da MERCEDES de ABANDONAR temporada e pensar em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: