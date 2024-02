Com a iminente saída de Lewis Hamilton da Mercedes rumo à Ferrari na Fórmula 1, as Flechas de Prata convocaram uma reunião extraordinária para falar sobre o futuro do piloto britânico, confirmou o Motorsport.com Brasil. O encontro entre os funcionários de Brackley, na Inglaterra, será às 14h30 do horário local, 11h30 de Brasília, quando o chefe da equipe anglo-germânica, Toto Wolff, deve confirmar a ida do heptacampeão ao time de Maranello a partir de 2025.

A confirmação da transferência, aliás, deve vir ainda nesta quinta-feira, de acordo com o jornalista inglês Joe Saward, um dos mais renomados repórteres da categoria máxima do automobilismo mundial.

"Pelo que ouvi, o acordo está fechado e vai acontecer, com um anúncio esperado ainda hoje na Itália", publicou o jornalista. A notícia vem como uma verdadeira 'bomba' no mercado de pilotos da elite global do esporte a motor, já que a Mercedes terá uma vaga aberta ao lado do inglês George Russell em 2025. Além disso, o que será do futuro do espanhol Carlos Sainz, que será sucedido por Hamilton na Ferrari?

O piloto ibérico é frequentemente associado à Audi, que assumirá a operação da Sauber / Stake em 2026, mas também já foi ventilado na Aston Martin e até na Red Bull, onde o mexicano Sergio Pérez está sob constante ameaça por não acompanhar o tricampeão Max Verstappen, da Holanda.

De qualquer forma, a confirmação de Lewis na Scuderia deve ser impactante por si só, inclusive nos bastidores, com muitos curiosos para ver como ficará a relação do chefe ferrarista, Fred Vasseur, com o austríaco Wolff, como destaca Saward. O jornalista lembra que Toto e o francês são amigos.

"Será uma dinâmica interessante entre Vasseur e o chefe da Mercedes, já que os dois são amigos íntimos há vários anos", ressalta o jornalista, que também ressaltou o relacionamento pregresso entre Fred e Lewis, chefiado pelo francês na sua campanha pelo título da GP2 pela ART, em 2006.

