Indy: Power domina e vence em Portland; Fittpaldi é 25º

Will Power não deu tempo para Santino Ferrucci tomar conhecimento e rapidamente ultrapassou o pole na curva 1 e foi incontestável até o fim para vencer o GP de Portland da Indy neste domingo.

O concorrente mais próximo do australiano de 43 anos foi o líder do campeonato, Alex Palou, que largou em terceiro e rapidamente chegou ao segundo lugar, mas não conseguiu ultrapassar Power nem na pista, nem nos boxes.

No final, Will Power manteve seu Chevrolet nº 12 do Team Penske na frente durante 101 das 110 voltas e superou Palou por 9s8267 no traçado de terreno natural de 12 curvas e 1.964 milhas, conquistando sua terceira vitória da temporada e a 44ª de sua carreira. Além disso, ele voltou para o segundo lugar na disputa pelo título, agora atrás de Palou por 54 pontos (484-430), faltando três corridas para o final.

"É muito gratificante", disse Power sobre a vitória. "Vim para cá determinado, assim como toda a equipe. Conseguir a classificação certa e depois executar a corrida como nosso tipo de esforço, não como último esforço, mas realmente se Palou terminasse à nossa frente hoje, seria muito difícil."

"Um esforço absoluto da equipe. Tenho muita sorte de pilotar para essa equipe. Algumas corridas ruins antes dessa, mas sim, eu realmente adoro essa categoria. Sinto-me sortudo por fazer parte dela, correr com todos esses grandes pilotos e ver se conseguimos um campeonato."

Power foi acompanhado no pódio pelo companheiro de equipe Josef Newgarden, que ficou em terceiro. Colton Herta, da Andretti Global, terminou em quarto, à frente de Marcus Armstrong, da Chip Ganassi Racing, em quinto.

O brasileiro Pietro Fittipaldi terminou em 25º lugar.

