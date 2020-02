A segunda passagem de Fernando Alonso pela McLaren na Fórmula 1 não foi das mais tranquilas. Alonso teve muitos problemas com o carro e, principalmente, com a unidade de potência fornecida pela Honda. Nos três anos em que correu com a dupla McLaren-Honda, teve um mediano (2016) e dois ruins (2015 e 2017). A temporada de 2015 ficou marcada por um comentário do espanhol no GP do Japão, em Suzuka, casa da Honda, onde falou que o motor de sua McLaren era "vergonhoso" e "um motor de GP2".

"Parece um GP2. É vergonhoso. Muito vergonhoso", falou Alonso no rádio para o engenheiro na ocasião, enquanto era ultrapassado pela Sauber de Marcus Ericsson. 2015 era o primeiro ano do retorno da Honda à F1 e a empresa sofreu com diferentes tipos de problemas ao longo do ano, enquanto forneciam motores apenas para a McLaren.

"Veio de um lugar de frustração e talvez eu não deveria ter dito isso, mas eu não falei isso nas entrevistas para televisão ou na coletiva de imprensa", defendeu Alonso em entrevista à revista F1 Racing sobre essa mensagem. "Eu estava falando com meu engenheiro em uma conversa privada [mas que acabou sendo transmitida]. Não era para ser público. Mas o motor era muito ruim".

O relacionamento da Honda com a McLaren chegou ao fim em 2017, quando a equipe decidiu trocar a empresa japonesa pelos motores Renault, após terminar, respectivamente, em nono, sexto e nono nos construtores nos três anos da parceria. A Honda passou a fornecer motores para a Toro Rosso em 2018 antes de fechar um acordo com a Red Bull em 2019, chegando a conseguir três vitórias com Max Verstappen.

Enquanto alguns ainda criticam Alonso pelos comentários de 2015, já que a Honda voltou a vencer corridas, o bicampeão defende que qualquer piloto em sua situação teria feito o mesmo tipo de comentário sobre o motor. E ele insiste que está "muito feliz" em ver a Honda vencendo novamente.

"No primeiro ano [2015] em Jerez [nos testes de pré-temporada], nós fizemos sete voltas em quatro dias, adicionou Alonso. "Agora a Honda vence uma corrida e eu recebo várias mensagens falando: "O motor de GP2 está vencendo agora, deve ser um dia triste para você".

"Eu estou muito feliz, mas o motor que eu tinha no meu carro não é o mesmo que ganhou no Brasil. Se um piloto de ponta passar pelo que eu passei, eu não consigo imaginar o que ele diria. Em 2015 eu estava sempre lutando para passar do Q1 e tinha 575 posições de penalização para cumprir", concluiu.

GALERIA: Relembre como foi o 2019 de Alonso no automobilismo