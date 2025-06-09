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STOCK CAR News and Analysis

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Stock Car suspende temporariamente atividades em Santa Cruz do Sul após danos causados por tempestade

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Stock Car suspende temporariamente atividades em Santa Cruz do Sul após danos causados por tempestade

Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

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Belo Horizonte / Cascavel
Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

Stock Car: Embalada por pódio de Ibiapina, Full Time acelera em Santa Cruz do Sul

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Belo Horizonte / Cascavel
Stock Car: Embalada por pódio de Ibiapina, Full Time acelera em Santa Cruz do Sul

Com mais de duas mil fotos, livro documenta bastidores da nova era da Stock Car

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Belo Horizonte / Cascavel
Com mais de duas mil fotos, livro documenta bastidores da nova era da Stock Car

Stock Car: Kohl volta a correr em casa e com ânimos em alta

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Stock Car: Kohl volta a correr em casa e com ânimos em alta

Stock Car: Hankook estreia em Santa Cruz do Sul de olho nas baixas temperaturas

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Stock Car: Hankook estreia em Santa Cruz do Sul de olho nas baixas temperaturas

Stock Car: Mitsubishi reencontra Santa Cruz do Sul na liderança do campeonato

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Stock Car: Mitsubishi reencontra Santa Cruz do Sul na liderança do campeonato

Stock Car retorna a Santa Cruz do Sul e Arthur Leist aposta no fator casa para manter embalo na temporada

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Belo Horizonte / Cascavel
Stock Car retorna a Santa Cruz do Sul e Arthur Leist aposta no fator casa para manter embalo na temporada

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Santa Cruz do Sul, com Turismo Nacional

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Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Santa Cruz do Sul, com Turismo Nacional

Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

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Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

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Velocitta
Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

Stock Car: Di Mauro domina corrida sprint do Velocitta

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Stock Car: Di Mauro domina corrida sprint do Velocitta

Stock Car: Sob chuva, Muggiati garante pole no Velocitta

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Velocitta
Stock Car: Sob chuva, Muggiati garante pole no Velocitta

Stock Car: Fraga encerra sexta de treinos no Velocitta na liderança

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Velocitta
Stock Car: Fraga encerra sexta de treinos no Velocitta na liderança

Stock Car: Fraga lidera primeiro treino livre do Velocitta

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Velocitta
Stock Car: Fraga lidera primeiro treino livre do Velocitta

Stock Car: Rafael Suzuki volta à equipe Full Time a partir da etapa do Velocitta

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Stock Car: Rafael Suzuki volta à equipe Full Time a partir da etapa do Velocitta

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, com Stock Light, F4 Brasil, e a final do TCR Brasil

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Velocitta
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, com Stock Light, F4 Brasil, e a final do TCR Brasil

ENTREVISTA: Lincoln nega versão de Átila sobre peças e diz que saída da Bandeiras da Stock Car foi premeditada

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ENTREVISTA: Lincoln nega versão de Átila sobre peças e diz que saída da Bandeiras da Stock Car foi premeditada

ENTREVISTA: Átila Abreu detalha saída de sua equipe da Stock, acusa categoria de quebrar contrato e fala sobre o futuro

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ENTREVISTA: Átila Abreu detalha saída de sua equipe da Stock, acusa categoria de quebrar contrato e fala sobre o futuro

Após Scuderia Bandeiras deixar a Stock Car, equipes emitem nota conjunta em apoio à categoria

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Após Scuderia Bandeiras deixar a Stock Car, equipes emitem nota conjunta em apoio à categoria

Stock Car - Rubinho Barrichello se manifesta sobre saída da Bandeiras: "Não acreditava que pudesse chegar a esse ponto"

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STCK Stock Car
Stock Car - Rubinho Barrichello se manifesta sobre saída da Bandeiras: "Não acreditava que pudesse chegar a esse ponto"

Entenda briga na justiça envolvendo Stock Car e Scuderia Bandeiras

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Entenda briga na justiça envolvendo Stock Car e Scuderia Bandeiras

Átila Abreu explica motivos da saída da Scuderia Bandeiras da Stock Car

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Átila Abreu explica motivos da saída da Scuderia Bandeiras da Stock Car

Stock Car se pronuncia após saída da Bandeiras do grid

Stock Car
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Stock Car se pronuncia após saída da Bandeiras do grid

Após polêmicas e brigas na justiça, Scuderia Bandeiras deixa a Stock Car

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Após polêmicas e brigas na justiça, Scuderia Bandeiras deixa a Stock Car

Fraga segue na ponta: Veja classificação da Stock Car após Cuiabá

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Cuiabá
Fraga segue na ponta: Veja classificação da Stock Car após Cuiabá

Stock Car: Piquet segura Fraga e vence corrida principal de Cuiabá

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Cuiabá
Stock Car: Piquet segura Fraga e vence corrida principal de Cuiabá

Stock Car: Felipe Baptista ultrapassa Massa e triunfa na chuvosa sprint de Cuiabá

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Stock Car: Felipe Baptista ultrapassa Massa e triunfa na chuvosa sprint de Cuiabá

Stock Car: Piquet faz a pole da etapa de Cuiabá em quali caótico com chuva

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Cuiabá
Stock Car: Piquet faz a pole da etapa de Cuiabá em quali caótico com chuva

Stock Car: Felipe Baptista é o mais rápido dos primeiros treinos em Cuiabá

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Cuiabá
Stock Car: Felipe Baptista é o mais rápido dos primeiros treinos em Cuiabá

Stock Car: Antonella Bassani substituirá Ricardo Zonta na etapa de Cuiabá

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Cuiabá
Stock Car: Antonella Bassani substituirá Ricardo Zonta na etapa de Cuiabá

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa noturna de Cuiabá, com Stock Light e Turismo Nacional

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Cuiabá
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Bradesco assume naming rights da Stock Car

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Cuiabá
Bradesco assume naming rights da Stock Car

Santa Cruz do Sul volta ao calendário da Stock Car em 2026

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STCK Stock Car
Santa Cruz do Sul volta ao calendário da Stock Car em 2026

Filme sobre história dos carros da Stock Car integra catálogo do Bandplay

Stock Car
STCK Stock Car
Filme sobre história dos carros da Stock Car integra catálogo do Bandplay

Com duas vitórias em Goiânia, Gabriel Koenigkan assume liderança da Stock Light

Stock Light
SLig Stock Light
Com duas vitórias em Goiânia, Gabriel Koenigkan assume liderança da Stock Light

Autódromo de Goiânia será fechado mais uma vez para novas obras no asfalto

MotoGP
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Autódromo de Goiânia será fechado mais uma vez para novas obras no asfalto

Stock Car: Di Mauro vence com folga a corrida principal em Goiânia; Sette Câmara é 2º

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Goiânia
Stock Car: Di Mauro vence com folga a corrida principal em Goiânia; Sette Câmara é 2º

Stock Car: Fraga vence sprint de Goiânia à frente de Piquet e Mugiatti

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Goiânia
Stock Car: Fraga vence sprint de Goiânia à frente de Piquet e Mugiatti

Stock Car: Di Mauro garante pole na etapa de Goiânia

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Goiânia
Stock Car: Di Mauro garante pole na etapa de Goiânia

Stock Car: Massa supera Baptista e lidera TL2 em Goiânia

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Stock Car: Massa supera Baptista e lidera TL2 em Goiânia

Stock Car: Ibiapina lidera TL1 em Goiânia à frente de Sette Câmara e Piquet

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Stock Car: Ibiapina lidera TL1 em Goiânia à frente de Sette Câmara e Piquet

Da Stock Car para o kart: Cesar Ramos é destaque no grid do Sul-Americano de Kart 4T

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Da Stock Car para o kart: Cesar Ramos é destaque no grid do Sul-Americano de Kart 4T

Stock Car: Bandeiras promete recorrer da decisão de desclassificação de Nelsinho e Barrichello em Interlagos

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Stock Car: Bandeiras promete recorrer da decisão de desclassificação de Nelsinho e Barrichello em Interlagos

Stock Car: Nelsinho Piquet e Barrichello são desclassificados da etapa de Interlagos; entenda

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Goiânia
Stock Car: Nelsinho Piquet e Barrichello são desclassificados da etapa de Interlagos; entenda

Stock Car retorna a Goiânia após 537 dias e Hankook foca na complexidade técnica do novo asfalto

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Goiânia
Stock Car retorna a Goiânia após 537 dias e Hankook foca na complexidade técnica do novo asfalto

Mercado Livre Racing anuncia piloto para etapa de Goiânia em meio à preparação de Castroneves para Indianápolis

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Mercado Livre Racing anuncia piloto para etapa de Goiânia em meio à preparação de Castroneves para Indianápolis

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Stock Light e Turismo Nacional

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Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Stock Light e Turismo Nacional

EXCLUSIVO F1: Bortoleto opina sobre saída de Wheatley da Audi e explica realidade de mudanças feitas pela FIA

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
EXCLUSIVO F1: Bortoleto opina sobre saída de Wheatley da Audi e explica realidade de mudanças feitas pela FIA

Stock Car: "Hoje é dia de festa", comemora Salas após vitória em Interlagos no fim de semana de aniversário

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Stock Car: "Hoje é dia de festa", comemora Salas após vitória em Interlagos no fim de semana de aniversário

Stock Car: Fraga mantém liderança do campeonato e Suzuki assume vice; veja tabela após Interlagos

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Interlagos
Stock Car: Fraga mantém liderança do campeonato e Suzuki assume vice; veja tabela após Interlagos

Stock Car: Salas segura Piquet e converte pole em vitória em Interlagos

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Stock Car: Salas segura Piquet e converte pole em vitória em Interlagos

"Prazeroso", "Equilíbrio", "Caminho certo": Pilotos da Stock Car celebram volta do V8 e destacam mudanças de 2026

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Interlagos
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Stock Car: Quebra do motor tira chance de vitória de Massa em Interlagos

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Interlagos
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Stock Car: Suzuki alcança top 10 na sprint e pula para 3º no campeonato

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Interlagos
Stock Car: Suzuki alcança top 10 na sprint e pula para 3º no campeonato

Stock Car: Ibiapina vê "punição inexistente" em lance com Ramos; após revisão, piloto recupera o pódio

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Interlagos
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Stock Car: Léo Reis destaca 'jogo limpo' com Massa em disputa por vitória na sprint de Interlagos

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Stock Car: Leo Reis segura pressão de Massa e vence sprint em Interlagos; após recurso, Ibiapina recupera pódio

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Stock Car: Gui Salas comemora aniversário com pole em Interlagos

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Stock Car: Serra explica batida na classificação e confirma ausência na sprint

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Interlagos
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