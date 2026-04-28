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TURISMO News and Analysis

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NASCAR muda regra dos estágios para acabar com longas bandeiras amarelas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Iowa
NASCAR muda regra dos estágios para acabar com longas bandeiras amarelas

Motorsport.com transmite NASCAR em Iowa; saiba horários e como assistir

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NASCAR confirma retorno do Clash para Daytona a partir de 2027

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NASCAR Cup: Heim surpreende estrelas e conquista vitória histórica em Indianápolis

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NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Indianápolis da Cup Series

NASCAR Cup
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Indianápolis
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NASCAR: Com Tom Cruise, sequência de 'Dias de Trovão' está em desenvolvimento, diz site

Cultura
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NASCAR: Com Tom Cruise, sequência de 'Dias de Trovão' está em desenvolvimento, diz site

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, com Stock Light, F4 Brasil, e a final do TCR Brasil

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Motorsport.com transmite NASCAR em Indianápolis; saiba horários e como assistir

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Executivo da Andretti e da Cadillac F1 é investigado pelo FBI por irregularidades financeiras, diz Bloomberg

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NASCAR Cup: Logano domina corrida de North Wilkesboro e encerra seca de vitórias

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NASCAR revela novo pacote aerodinâmico para Daytona; saiba detalhes

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Daytona II
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Motorsport.com transmite NASCAR em North Wilkesboro; saiba horários e como assistir

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NASCAR Cup: Blaney triunfa em corrida de Atlanta marcada por interrupção de mais de três horas

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Motorsport.com transmite NASCAR em Atlanta e Lime Rock; saiba horários e como assistir

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NASCAR Cup: Briscoe lidera 1-2-3 da Joe Gibbs e vence em Chicagoland

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Motorsport.com transmite NASCAR no Chicagoland; saiba horários e como assistir

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NASCAR Cup: Shane van Gisbergen confirma favoritismo em Sonoma e Hamlin assume liderança

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Motivo de suspensão de partida da Copa do Mundo, protocolo antirraios é rotina na NASCAR; entenda

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San Diego
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VÍDEO NASCAR - Magnussen briga com Gragson após corrida em San Diego: "Cai fora!"

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Heim conquista primeira vitória na NASCAR Cup após disputa acirrada com Reddick em San Diego

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Motorsport.com transmite NASCAR em San Diego; saiba horários e como assistir

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NASCAR Cup: Love correrá na Wood Brothers na temporada 2027

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NASCAR Cup: Buescher assina extensão plurianual de contrato com RFK

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Em Pocono, Hamlin vence terceira corrida consecutiva na NASCAR Cup

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Bell elogia evolução da segurança da NASCAR e agradece apoio após acidente grave na etapa de Michigan

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Saiba se estreia da Seleção Brasileira na Copa 'bate' com automobilismo

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Motorsport.com transmite NASCAR em Pocono; saiba horários e como assistir

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NASCAR Cup: Hamlin vence corrida de Michigan com recorde de bandeiras amarelas

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Ned Jarrett, bicampeão da Cup e membro do Hall da Fama da NASCAR, morre aos 93 anos

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Motorsport.com transmite NASCAR em Michigan; saiba horários e como assistir

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Ex-F1, Magnussen correrá na etapa de San Diego da NASCAR Cup

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NASCAR ‘renova’ fé com Brasil mesmo após reestruturação nos EUA

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NASCAR Cup: Hamlin supera companheiros de equipe em disputa lado a lado tripla e vence em Nashville

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Piquet, Montoya e campeão da F1: Os vencedores da NASCAR nascidos fora do EUA

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Família de Kyle Busch revela causa da morte de lenda da NASCAR

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NASCAR: RCR reserva #8 para filho de Kyle Busch após morte do bicampeão

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NASCAR: Kyle Busch teria desmaiado em simulador antes de ser levado ao hospital, diz Associated Press

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Mundo do automobilismo lamenta a morte de lenda da NASCAR Kyle Busch

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Quem foi Kyle Busch, bicampeão da NASCAR morto aos 41 anos

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Morre Kyle Busch, bicampeão da NASCAR, aos 41 anos

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Kyle Busch é hospitalizado e não participará da corrida de Charlotte da NASCAR Cup

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NASCAR revela selecionados de 2027 para o Hall da Fama da categoria

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NASCAR Cup: Hamlin vence All-Star em Dover e fatura US$ 1 Milhão

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Membro de equipe da NASCAR Cup protege repórter em incidente com carrinho de pit descontrolado

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Katherine Legge tentará ser primeira mulher a fazer dobradinha histórica Indy/NASCAR

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NASCAR Cup: Van Gisbergen escala pelotão e vence em Watkins Glen

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NASCAR Cup: Ryan Blaney assina extensão de contrato com Penske

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NASCAR Cup: Elliott supera Hamlin em relargada e vence a corrida do Texas

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NASCAR Cup Series AO VIVO: Assista à etapa do Texas

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