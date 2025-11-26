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ENDURANCE News and Analysis

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Fórmula E muda calendário de 2027 para evitar choque com WEC

Fórmula E
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Fórmula E muda calendário de 2027 para evitar choque com WEC

Entenda como conflito no Oriente Médio afeta calendários das principais categorias do esporte a motor mundial

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Entenda como conflito no Oriente Médio afeta calendários das principais categorias do esporte a motor mundial

WEC: Barcelona e Monza sediarão etapas finais após cancelamento de corridas no Oriente Médio

WEC
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WEC: Barcelona e Monza sediarão etapas finais após cancelamento de corridas no Oriente Médio

WEC: BMW de Magnussen vence as 6h de São Paulo à frente da Ferrari; Trio de Derani é 15º

WEC
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Interlagos
WEC: BMW de Magnussen vence as 6h de São Paulo à frente da Ferrari; Trio de Derani é 15º

WEC: Mesmo com limite de espaço em Interlagos, 6h de São Paulo supera público de 2025

WEC
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Interlagos
WEC: Mesmo com limite de espaço em Interlagos, 6h de São Paulo supera público de 2025

Magnussen abre o jogo sobre investimento no futebol em parceria com Felipe Massa

WEC
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Interlagos
Magnussen abre o jogo sobre investimento no futebol em parceria com Felipe Massa

WEC: Cadillac garante primeira fila nas 6 horas de SP e Derani é 12º; Farfus 9º na LMGT3

WEC
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Interlagos
WEC: Cadillac garante primeira fila nas 6 horas de SP e Derani é 12º; Farfus 9º na LMGT3

WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto

WEC
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WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto

WEC: Genesis lidera TL2 com Chatin; Pipo Derani é 13º em Interlagos

WEC
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WEC: Genesis lidera TL2 com Chatin; Pipo Derani é 13º em Interlagos

FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo

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Misc Geral
FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo

WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono

WEC
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Interlagos
WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono

GUIA WEC: Acesso, transporte e programação completa das 6 Horas de São Paulo

WEC
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Interlagos
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WEC: Confira os horários e como acompanhar as 6h de São Paulo, em Interlagos

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WEC: 6 Horas de São Paulo abre pré-venda para 2027 com desconto exclusivo durante evento deste ano

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WEC: Único brasileiro na categoria Hypercar, Pipo Derani disputa corrida em casa nas 6 Horas de São Paulo

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Nasr mantém expectativa por vaga na Indy e 'cutuca' Penske por resposta

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WEC: Toyota bate BMW e Cadillac e volta a vencer 24h de Le Mans após quatro anos; Dudu Barrichello é pódio na GT3

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24h de Le Mans: Cadillac supera BMW no TL4; Trio de Dudu Barrichello é terceiro na GT3

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24h de Le Mans: BMW #15 herda pole position após Cadillac #38 ser penalizado

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24h de Le Mans: Toyota supera Ferrari e lidera TL2; trio de Farfus é o mais rápido na GT3

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24h de Le Mans: Alpine mais rápida na classificação e Ferrari campeã de 25 fica fora; confira posição de brasileiros

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Cadillac domina e faz dobradinha no TL1 das 24h de Le Mans; trio de Farfus é 2º na GT3

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Em estreia histórica da Genesis Magma Racing, Pipo Derani disputa sua décima 24 Horas de Le Mans

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24h de Le Mans: Confira a programação da edição de 2026 e onde assistir

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