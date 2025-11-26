ENDURANCE News and Analysis
Fórmula E muda calendário de 2027 para evitar choque com WEC
Entenda como conflito no Oriente Médio afeta calendários das principais categorias do esporte a motor mundial
WEC: Barcelona e Monza sediarão etapas finais após cancelamento de corridas no Oriente Médio
WEC: BMW de Magnussen vence as 6h de São Paulo à frente da Ferrari; Trio de Derani é 15º
WEC: Mesmo com limite de espaço em Interlagos, 6h de São Paulo supera público de 2025
Magnussen abre o jogo sobre investimento no futebol em parceria com Felipe Massa
WEC: Cadillac garante primeira fila nas 6 horas de SP e Derani é 12º; Farfus 9º na LMGT3
WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto
WEC: Genesis lidera TL2 com Chatin; Pipo Derani é 13º em Interlagos
FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo
WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono
GUIA WEC: Acesso, transporte e programação completa das 6 Horas de São Paulo
WEC: Confira os horários e como acompanhar as 6h de São Paulo, em Interlagos
WEC: 6 Horas de São Paulo abre pré-venda para 2027 com desconto exclusivo durante evento deste ano
WEC: Único brasileiro na categoria Hypercar, Pipo Derani disputa corrida em casa nas 6 Horas de São Paulo
Nasr mantém expectativa por vaga na Indy e 'cutuca' Penske por resposta
WEC: Toyota bate BMW e Cadillac e volta a vencer 24h de Le Mans após quatro anos; Dudu Barrichello é pódio na GT3
24h de Le Mans: Cadillac supera BMW no TL4; Trio de Dudu Barrichello é terceiro na GT3
24h de Le Mans: BMW #15 herda pole position após Cadillac #38 ser penalizado
24h de Le Mans: Toyota supera Ferrari e lidera TL2; trio de Farfus é o mais rápido na GT3
24h de Le Mans: Alpine mais rápida na classificação e Ferrari campeã de 25 fica fora; confira posição de brasileiros
Cadillac domina e faz dobradinha no TL1 das 24h de Le Mans; trio de Farfus é 2º na GT3
Saiba se estreia da Seleção Brasileira na Copa 'bate' com automobilismo
Em estreia histórica da Genesis Magma Racing, Pipo Derani disputa sua décima 24 Horas de Le Mans
24h de Le Mans: Confira a programação da edição de 2026 e onde assistir
ANÁLISE: Por que as 24h de Le Mans 2026 prometem ser a mais competitiva a história
WEC: 24h de Le Mans terá 'Ferrari brasileira'; confira fotos
WEC: BMW conquista primeira vitória na categoria Hypercar em um final caótico em Spa
WEC: Peugeot sai na frente nas 6 Horas de Spa-Francorchamps
EXCLUSIVO: Ford negocia participação de Verstappen no WEC
24 Horas de Le Mans divulga lista completa de inscritos, com sete brasileiros
WEC: Hipercarro da McLaren vai à pista pela primeira vez na Itália
Pane seca na volta final tira segundo lugar de Reis no IMSA Michelin Pilot Challenge
Raphael Reis busca primeiro pódio no IMSA Michelin Pilot Challenge na etapa de Laguna Seca
EXCLUSIVO: Sargeant, estreante no WEC, afirma não sentir saudades da F1
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026
IMSA: Após vitória de Nasr em Sebring, Penske "com certeza" voltará a usar ordens de equipe
WEC: Derani aposta em evolução gradual na estreia da Genesis em 2026
F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025
IMSA: Nasr garante vitória para a Porsche Penske nas 12 Horas de Sebring; Dudu Barrichello vai ao pódio
WEC remarca etapa do Catar após adiamento devido ao conflito no Oriente Médio
Abertura da temporada 2026 do WEC no Catar é adiada devido ao conflito no Oriente Médio
Entenda como conflito entre Irã, EUA e Israel está impactando F1 e WEC
Dudu Barrichello retorna ao WEC na classe GT3 em 2026
Histórico: Nasr vence pela terceira vez consecutiva as 24H de Daytona
IMSA: Acura n° 93 larga da pole nas 24h de Daytona; Nasr é terceiro
IMSA: Com seis brasileiros inscritos, confira lista completa das 24 Horas de Daytona
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Valentino Rossi renova com BMW e retorna ao GT World Challenge
F1: Martins dividirá funções de piloto de testes da Williams com Alpine no WEC
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda
Em mudança no regulamento da FIA, comissários da F1 poderão reverter suas próprias decisões
WEC: Valentino Rossi deixa equipe LMGT3 da BMW em 2026
Com cinco brasileiros confirmados, confira a lista de inscritos para as 24h de Daytona 2026
WEC publica lista de inscritos para 2026 sem Porsche e com Derani no novo projeto Genesis
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
Com Nasr, Porsche Penske anuncia pilotos da IMSA para 2026 após saída da WEC