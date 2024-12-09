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F2 E F3 News and Analysis

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F2: Câmara reage a rumores sobre vaga na F1 e relembra primeiro teste com a Ferrari

F2
F2 F2
F2: Câmara reage a rumores sobre vaga na F1 e relembra primeiro teste com a Ferrari

F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

F2: "Sem SC, poderia ultrapassar Noel", diz Câmara após etapa da Hungria

F2
F2 F2
Hungaroring
F2: "Sem SC, poderia ultrapassar Noel", diz Câmara após etapa da Hungria

F2: León vence corrida principal; Câmara é pódio

F2
F2 F2
Hungaroring
F2: León vence corrida principal; Câmara é pódio

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

F2: Mini comanda e vence sprint da Hungria; Câmara é 4º

F2
F2 F2
Hungaroring
F2: Mini comanda e vence sprint da Hungria; Câmara é 4º

F2: Câmara comenta "boa classificação" com resultado na primeira fila na Hungria

F2
F2 F2
Hungaroring
F2: Câmara comenta "boa classificação" com resultado na primeira fila na Hungria

F2: Maini faz a pole da etapa da Hungria; Câmara é 2º e Fittipaldi 15º

F2
F2 F2
Hungaroring
F2: Maini faz a pole da etapa da Hungria; Câmara é 2º e Fittipaldi 15º

Quem é Rafael Câmara, brasileiro campeão da F3 e destaque na F2 que mira vaga na F1 em 2027

F2
F2 F2
Hungaroring
Quem é Rafael Câmara, brasileiro campeão da F3 e destaque na F2 que mira vaga na F1 em 2027

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos para o GP da Hungria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos para o GP da Hungria

F2: Após vitória na Bélgica, Rafael Câmara busca manter bom momento na Hungria

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Após vitória na Bélgica, Rafael Câmara busca manter bom momento na Hungria

GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida 2 da Bélgica por motivo bizarro

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida 2 da Bélgica por motivo bizarro

F2: Câmara revela dúvidas com estratégia após vitória na Bélgica

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Câmara revela dúvidas com estratégia após vitória na Bélgica

F2: Câmara vence corrida 2 caótica na Bélgica; Fittipaldi abandona

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Câmara vence corrida 2 caótica na Bélgica; Fittipaldi abandona

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Bélgica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Bélgica

F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto

F2: Câmara celebra pole em Spa após driblar chuva e bandeira vermelha

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Câmara celebra pole em Spa após driblar chuva e bandeira vermelha

Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

F2: Câmara brilha no fim e fatura pole em Spa; Fittipaldi é 15º

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Câmara brilha no fim e fatura pole em Spa; Fittipaldi é 15º

F2: Com quatro vitórias e oito pódios em Spa, Rafael Câmara tenta encurtar distância para o líder

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Com quatro vitórias e oito pódios em Spa, Rafael Câmara tenta encurtar distância para o líder

F2: Tsolov faz final de semana 'dos sonhos' e triunfa na corrida principal de Silverstone; Câmara chega em quinto

F2
F2 F2
Silverstone
F2: Tsolov faz final de semana 'dos sonhos' e triunfa na corrida principal de Silverstone; Câmara chega em quinto

F2: Tsolov passa Minì na última volta e vence sprint de Silverstone; Câmara é 10º

F2
F2 F2
Silverstone
F2: Tsolov passa Minì na última volta e vence sprint de Silverstone; Câmara é 10º

F2: Câmara celebra "boa volta" que o colocou na pole para etapa da Grã-Bretanha

F2
F2 F2
Silverstone
F2: Câmara celebra "boa volta" que o colocou na pole para etapa da Grã-Bretanha

F2: Câmara brilha e fatura pole em Silverstone; Fittipaldi é 21º

F2
F2 F2
Silverstone
F2: Câmara brilha e fatura pole em Silverstone; Fittipaldi é 21º

F2: Dunne lidera TL em Silverstone, com Câmara segundo; veja tabela

F2
F2 F2
Silverstone
F2: Dunne lidera TL em Silverstone, com Câmara segundo; veja tabela

GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

Rafael Câmara conquista quarto lugar na Áustria e segue entre líderes da F2

F2
F2 F2
Spielberg
Rafael Câmara conquista quarto lugar na Áustria e segue entre líderes da F2

F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º

F2
F2 F2
Spielberg
F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria

F2: Bennett passa Montoya no fim e vence a sprint da Áustria; Câmara termina em 6º, mas é punido e fica fora dos pontos

F2
F2 F2
Spielberg
F2: Bennett passa Montoya no fim e vence a sprint da Áustria; Câmara termina em 6º, mas é punido e fica fora dos pontos

F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F2
F2 F2
Spielberg
F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria

F2: León faz a pole na Áustria e Câmara é quinto; Fittipaldi é 18º

F2
F2 F2
Spielberg
F2: León faz a pole na Áustria e Câmara é quinto; Fittipaldi é 18º

F2: Goethe bate Tsolov no TL da Áustria; Câmara é 5º, à frente de Minì

F2
F2 F2
F2: Goethe bate Tsolov no TL da Áustria; Câmara é 5º, à frente de Minì

Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

F2
F2 F2
Spielberg
Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

GP da Áustria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Red Bull Ring, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
GP da Áustria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Red Bull Ring, com Bortoleto, F2 e F3

F2: Rafa Câmara comemora vitória em "corrida muito boa" em Barcelona, mas quer "focar no futuro"

F2
F2 F2
Barcelona
F2: Rafa Câmara comemora vitória em "corrida muito boa" em Barcelona, mas quer "focar no futuro"

VÍDEO F2: Rafa Câmara rebate repórter italiano sobre estreia do Brasil na Copa do Mundo

F2
F2 F2
Barcelona
VÍDEO F2: Rafa Câmara rebate repórter italiano sobre estreia do Brasil na Copa do Mundo

F2: Câmara testará com a Ferrari nesta semana em Barcelona, aponta jornal italiano

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona
F2: Câmara testará com a Ferrari nesta semana em Barcelona, aponta jornal italiano

Mini mantém liderança, mas Câmara se aproxima; confira a classificação da F2 após a etapa de Barcelona

F2
F2 F2
Barcelona
Mini mantém liderança, mas Câmara se aproxima; confira a classificação da F2 após a etapa de Barcelona

Câmara sofre, mas vence pela primeira vez na F2 em Barcelona; Fittipaldi é 19º

F2
F2 F2
Barcelona
Câmara sofre, mas vence pela primeira vez na F2 em Barcelona; Fittipaldi é 19º

F2: Maini domina e vence a corrida sprint de Barcelona; Câmara é 6º

F2
F2 F2
Barcelona
F2: Maini domina e vence a corrida sprint de Barcelona; Câmara é 6º

F2: Câmara mantém "foco nas corridas" após pole em Barcelona

F2
F2 F2
Barcelona
F2: Câmara mantém "foco nas corridas" após pole em Barcelona

F2: Câmara brilha e crava pole da etapa de Barcelona; Fittipaldi é 18º

F2
F2 F2
Barcelona
F2: Câmara brilha e crava pole da etapa de Barcelona; Fittipaldi é 18º

F2: Van Hoepen lidera TL em Barcelona; Câmara é 7º e Fittipaldi 19º

F2
F2 F2
Barcelona
F2: Van Hoepen lidera TL em Barcelona; Câmara é 7º e Fittipaldi 19º

F2: Rafa Câmara defende engenheiro após rádio polêmico em Mônaco

F2
F2 F2
Barcelona
F2: Rafa Câmara defende engenheiro após rádio polêmico em Mônaco

F2: Líder em Barcelona na pré-temporada, Rafael Câmara busca voltar ao topo na Espanha

F2
F2 F2
Barcelona
F2: Líder em Barcelona na pré-temporada, Rafael Câmara busca voltar ao topo na Espanha

Câmara "tem todos os ingredientes" para o título da F2, mas mantém foco "corrida a corrida"

F2
F2 F2
Barcelona
Câmara "tem todos os ingredientes" para o título da F2, mas mantém foco "corrida a corrida"

GP de Barcelona-Catalunha de F1: Confira horários e como assistir à etapa espanhola, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona
GP de Barcelona-Catalunha de F1: Confira horários e como assistir à etapa espanhola, com Bortoleto, F2 e F3

F2: Câmara abandona e Tsolov vence em Mônaco; Fittipaldi é 7°

F2
F2 F2
Mônaco
F2: Câmara abandona e Tsolov vence em Mônaco; Fittipaldi é 7°

F2: Câmara garante top 10 na corrida sprint em Mônaco e larga da pole na principal

F2
F2 F2
Mônaco
F2: Câmara garante top 10 na corrida sprint em Mônaco e larga da pole na principal

F2: León vence sprint morna de Mônaco; Câmara é oitavo e Fittipaldi 18º

F2
F2 F2
Mônaco
F2: León vence sprint morna de Mônaco; Câmara é oitavo e Fittipaldi 18º

F2: Câmara comemora "sorte" e "volta perfeita" após pole em Mônaco

F2
F2 F2
Mônaco
F2: Câmara comemora "sorte" e "volta perfeita" após pole em Mônaco

F2: Rafa Câmara 'voa' e garante pole position em Mônaco

F2
F2 F2
Mônaco
F2: Rafa Câmara 'voa' e garante pole position em Mônaco

F2: Mini lidera treino de Mônaco; Câmara é o 10º da sessão

F2
F2 F2
Mônaco
F2: Mini lidera treino de Mônaco; Câmara é o 10º da sessão

F2: Rafael Câmara chega a Mônaco e mira liderança do campeonato

F2
F2 F2
Mônaco
F2: Rafael Câmara chega a Mônaco e mira liderança do campeonato

GP de Mônaco de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Principado, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mônaco
GP de Mônaco de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Principado, com Bortoleto, F2 e F3

F2 e F3 revelam novas logomarcas mais próximas da identidade da F1

F2
F2 F2
Mônaco
F2 e F3 revelam novas logomarcas mais próximas da identidade da F1

F2: Stenshorne escapa do caos e vence GP do Canadá com cinco safety cars; brasileiros não pontuam

F2
F2 F2
F2: Stenshorne escapa do caos e vence GP do Canadá com cinco safety cars; brasileiros não pontuam
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