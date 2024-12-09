F2 E F3 News and Analysis
F2: Câmara reage a rumores sobre vaga na F1 e relembra primeiro teste com a Ferrari
F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2
F2: "Sem SC, poderia ultrapassar Noel", diz Câmara após etapa da Hungria
F2: León vence corrida principal; Câmara é pódio
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria
F2: Mini comanda e vence sprint da Hungria; Câmara é 4º
F2: Câmara comenta "boa classificação" com resultado na primeira fila na Hungria
F2: Maini faz a pole da etapa da Hungria; Câmara é 2º e Fittipaldi 15º
Quem é Rafael Câmara, brasileiro campeão da F3 e destaque na F2 que mira vaga na F1 em 2027
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos para o GP da Hungria
F2: Após vitória na Bélgica, Rafael Câmara busca manter bom momento na Hungria
GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3
Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida 2 da Bélgica por motivo bizarro
F2: Câmara revela dúvidas com estratégia após vitória na Bélgica
F2: Câmara vence corrida 2 caótica na Bélgica; Fittipaldi abandona
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Bélgica
F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto
F2: Câmara celebra pole em Spa após driblar chuva e bandeira vermelha
Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027
F2: Câmara brilha no fim e fatura pole em Spa; Fittipaldi é 15º
F2: Com quatro vitórias e oito pódios em Spa, Rafael Câmara tenta encurtar distância para o líder
F2: Tsolov faz final de semana 'dos sonhos' e triunfa na corrida principal de Silverstone; Câmara chega em quinto
F2: Tsolov passa Minì na última volta e vence sprint de Silverstone; Câmara é 10º
F2: Câmara celebra "boa volta" que o colocou na pole para etapa da Grã-Bretanha
F2: Câmara brilha e fatura pole em Silverstone; Fittipaldi é 21º
F2: Dunne lidera TL em Silverstone, com Câmara segundo; veja tabela
GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros
Rafael Câmara conquista quarto lugar na Áustria e segue entre líderes da F2
F2: Tsolov vence corrida principal na Áustria; Câmara é 4º
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria
F2: Bennett passa Montoya no fim e vence a sprint da Áustria; Câmara termina em 6º, mas é punido e fica fora dos pontos
F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria
F2: León faz a pole na Áustria e Câmara é quinto; Fittipaldi é 18º
F2: Goethe bate Tsolov no TL da Áustria; Câmara é 5º, à frente de Minì
Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria
GP da Áustria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Red Bull Ring, com Bortoleto, F2 e F3
F2: Rafa Câmara comemora vitória em "corrida muito boa" em Barcelona, mas quer "focar no futuro"
VÍDEO F2: Rafa Câmara rebate repórter italiano sobre estreia do Brasil na Copa do Mundo
F2: Câmara testará com a Ferrari nesta semana em Barcelona, aponta jornal italiano
Mini mantém liderança, mas Câmara se aproxima; confira a classificação da F2 após a etapa de Barcelona
Câmara sofre, mas vence pela primeira vez na F2 em Barcelona; Fittipaldi é 19º
F2: Maini domina e vence a corrida sprint de Barcelona; Câmara é 6º
F2: Câmara mantém "foco nas corridas" após pole em Barcelona
F2: Câmara brilha e crava pole da etapa de Barcelona; Fittipaldi é 18º
F2: Van Hoepen lidera TL em Barcelona; Câmara é 7º e Fittipaldi 19º
F2: Rafa Câmara defende engenheiro após rádio polêmico em Mônaco
F2: Líder em Barcelona na pré-temporada, Rafael Câmara busca voltar ao topo na Espanha
Câmara "tem todos os ingredientes" para o título da F2, mas mantém foco "corrida a corrida"
GP de Barcelona-Catalunha de F1: Confira horários e como assistir à etapa espanhola, com Bortoleto, F2 e F3
F2: Câmara abandona e Tsolov vence em Mônaco; Fittipaldi é 7°
F2: Câmara garante top 10 na corrida sprint em Mônaco e larga da pole na principal
F2: León vence sprint morna de Mônaco; Câmara é oitavo e Fittipaldi 18º
F2: Câmara comemora "sorte" e "volta perfeita" após pole em Mônaco
F2: Rafa Câmara 'voa' e garante pole position em Mônaco
F2: Mini lidera treino de Mônaco; Câmara é o 10º da sessão
F2: Rafael Câmara chega a Mônaco e mira liderança do campeonato
GP de Mônaco de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Principado, com Bortoleto, F2 e F3
F2 e F3 revelam novas logomarcas mais próximas da identidade da F1
F2: Stenshorne escapa do caos e vence GP do Canadá com cinco safety cars; brasileiros não pontuam